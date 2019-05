Zmapováno: co je třeba zařídit, když se narodí dítě

Dát dítěti křestní jméno je pro některé rodiče snadné, pro jiné těžká volba. Podle psychologů je výběr jména velmi důležitý, protože dítě ho ponese po celý život. Loni byly podle statistiků nejoblíbenějšími dívčími jmény Eliška, Anna a Sofie. U chlapců to byl Jakub, Jan a Adam. Někteří rodiče ovšem volí i neobvyklá jména svých potomků třeba Albín, Mikeš, Ragnar, Andělína, Sibyla nebo Lily Hope.

Údaje Českého statistického úřadu zároveň potvrzuji, že počty nově narozených dětí už nestačí zvyšovat přirozený přírůstek obyvatel Česka. To, že má dnes Česko přes 10,6 milionu obyvatel, je hlavně díky přistěhovalcům a dítě může být potomkem nejen občanů České republiky.

Získání občanství

V jakých případech se novorozeně stává občanem České republiky? „Dítě získává občanství České republiky automaticky, jestliže je v den jeho narození alespoň jeden z rodičů občanem České republiky. Místo narození přitom nemá na získání českého občanství žádný vliv. Státní občanství České republiky nabývá také dítě, které by jinak bylo osobou bez státní příslušnosti, ale musí být současně splněny tři podmínky. Zaprvé oba rodiče musí být osobou bez státní příslušnosti, dále alespoň jeden z rodičů musí mít povolen pobyt na území České republiky na dobu delší než 90 dní a dítě se musí narodit na území České republiky,“ přibližuje Lukáš Zelený, vedoucí právního oddělení dTestu.

Dítě může vedle českého občanství získat i občanství další. „Například tím, že se narodí rodičům na území cizího státu, pokud tento stát připouští nabytí svého občanství narozeným dětem cizích státních příslušníků. Dítě tak má občanství země, kde se narodilo, a k tomu ještě občanství podle rodiče. Za situace, kdy mají rodiče odlišné občanství, tak může mít dítě dokonce trojí občanství,“ vysvětluje právník Lukáš Zelený.

Pojem státní příslušnosti by ale neměl být zaměňován s pojmem národnost. Tu si může každý stát vykládat jinak. „V České republice se jí myslí příslušnost k určitému národu vyznáváním jeho kultury. V tuzemsku není pro jeho určení rozhodná například mateřská řeč, ale vlastní rozhodnutí. Je tak možné hlásit se k více než jedné národnosti, nebo během života národnost podle svého pocitu změnit,“ přibližuje právník.

Rodný list dítěte

Co je třeba udělat, aby dítě získalo rodný list? „Narození dítěte je třeba zapsat na matrice. Zpravidla se tak děje z iniciativy porodnice. Když proběhne porod mimo zdravotnické zařízení, je takový krok na zdravotním pracovníkovi asistujícím při porodu nebo na rodiči. Zákon stanoví, že rodiče musí dítě zapsat na matrice do tří pracovních dnů ode dne, kdy jsou toho schopni. Jestliže jste ještě před porodem stihli určit otcovství dítěte nesezdaných rodičů a zvolili jeho jméno a příjmení, můžete rodný list obdržet již při odchodu z porodnice. Záleží však na praxi konkrétní matriky,“ říká Lukáš Zelený.

Zvláště ve větších městech si rodiče musí většinou vyzvednout rodný list dítěte sami, nebo ho dostanou poštou. „V případě dítěte narozeného v zahraničí je však třeba požádat o zápis matriku v Brně,“ dodává Zelený.

Rodný list je důležitý nejen pro dítě, ale i rodiče. Kvůli získání daňové slevy na dítě ho bude požadovat například mzdová účtárna zaměstnavatele a někteří zaměstnavatelé také poskytují rodičům jednorázové příspěvky. Ve firmách může být narození dítěte i důvodem pro požádání o zkrácený úvazek nebo umožnění práce z domova pro toho z partnerů, který není na rodičovské dovolené.

Přihláška ke zdravotní pojišťovně

Novorozeně čeká v prvních letech řada vyšetření u dětského lékaře. Pediatra je dobré vybrat ještě před porodem, protože ho lékař poprvé zkontroluje zpravidla do 48 hodin po propouštění z porodnice, a to buď v ordinaci, nebo doma. „Pediatr bude při první návštěvě vyžadovat propouštěcí zprávu z porodnice,“ upozorňuje právník. A pozor, dnem narození je dítě automaticky pojištěno u pojišťovny, u níž je pojištěna jeho matka, proto by měl mít pediatr uzavřenou smlouvu se zdravotní pojišťovnou matky. Dítě je také třeba registrovat do osmi dnů na pobočce zdravotní pojišťovny. „K registraci je nutné mít s sebou rodný list dítěte,“ upozorňuje právník.

Dítě v nájemním bytě

Další povinnosti čekají rodiče, když si dítě dovezou domů. Pokud bydlí v nájemním bytu, je třeba nahlásit zvýšení počtu osob pronajímateli, a to nejlépe písemně. „Zákon stanoví, že tak má nájemce učinit nejpozději do dvou měsíců. Neohlášení zvýšení počtu osob totiž může být i důvodem pro výpověď z nájmu, a to s tříměsíční výpovědní dobou. Pronajímatel může po ohlášení zvýšit zálohy na služby, neboť se dá očekávat, že narozením dítěte tyto náklady stoupnou,“ upozorňuje Lukáš Zelený.