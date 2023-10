Podpora stavebka bude nižší, spořitelny ale mají zajímavé akce

Ozdravný vládní balíček v pátek schválila Sněmovna a nyní míří do Senátu. Jeho součástí je i novela zákona o stavebním spoření. Kromě jiného sníží maximální státní příspěvek na polovinu, tedy ze stávajících dvou tisíc na 1 000 Kč. Nová pravidla by měla vstoupit v platnost 1. ledna 2024.

Stavební spoření patřilo léta mezi nejoblíbenější spořicí produkty. V Barometru obliby spoření za první čtvrtletí tohoto roku se ale umístilo až na čtvrtém místě. Vede spořicí konto, následují investice do drahých kovů a na pomyslné třetí příčce je penzijní spoření.

„Zájem o stavební spoření byl zejména na začátku roku ovlivněn klienty vnímanou nejistotou ohledně dalšího směřování tohoto produktu,“ potvrzuje místopředseda Asociace českých stavebních spořitelen Michael Pupala.

Zároveň dodává, že toto období se podařilo překlenout a díky jasnému záměru a dalšímu rozvoji stavebního spoření se zájem ze strany klientů opět zvyšuje. „Za poslední dva měsíce již prodeje stavebního spoření překonávají loňská čísla,“ shrnuje.

Vyplatí se ještě stavebko?

Pokud už stavební spoření sjednáno máte, nejspíš nejste nadšeni, že se pravidla změnila v průběhu hry. Ale co teď? Vypovědět smlouvu a vybrat naspořené peníze?

Záleží na tom, u které spořitelny a za jakých podmínek máte smlouvu uzavřenou, důležitou roli hraje i výše zůstatku a doba trvání smlouvy.

„U déle trvajících smluv je určitě dobré se podívat, za jakých podmínek můžete získat zvýhodněný přidělený úvěr, možná budete hodně překvapeni,“ doporučuje úvěrový analytik Broker Trust Roman Bečička.

I podle Pupaly je přidanou hodnotou stavebního spoření právě možnost získat dostupný úvěr na rekonstrukci nebo investici do energetických úspor. „Výhodou úvěru je dlouhá doba splatnosti (až 25 let), navíc bez nutnosti ručení nemovitostí, měsíční náklady takového úvěru jsou tedy přijatelné i pro klienty s nižšími příjmy,“ vysvětluje.

„Je důležité si uvědomit, proč stavební spoření vzniklo, jaký je jeho hlavní důvod. Je to naspoření určité části prostředků a splnění podmínek pro výhodný úvěr. Z tohoto pohledu se stále stavební spoření vyplatí, dokonce za současných podmínek je možné výhodný přidělený úvěr získat dříve než v dřívější době,“ zdůrazňuje Bečička.

Jestliže ale chceme posuzovat výhodnost stavebního spoření v porovnání třeba se spořicím účtem, porovnáváme dva zcela různé produkty. V případě stavebního spoření jsou úroky na určité období pevně stanoveny, u spotřebitelského úvěru se mohou kdykoliv změnit. „Pro konzervativního klienta je stavební spoření stále výhodné, ovšem pro klienty, kteří jsou zvyklí investovat, jde z pohledu spoření o neatraktivní produkt,“ shrnuje poradce.

Smlouva zdarma a bonusy navíc

Pro nové zájemce stavební spořitelny připravily řadu zajímavých akcí. Čtyři z pěti stavebních spořitelen budou snížení státního příspěvku kompenzovat speciálními bonusy ve výši 5 000 Kč, Raiffeisen stavební spořitelna zase zvýšila úrokové sazby až na 7 %.

U všech stavebních spořitelen je sjednání smlouvy zdarma, poplatky za vedení účtu se liší jen mírně, nejnižší má Modrá pyramida (300 Kč ročně), nejvyšší Raiffeisen stavební spořitelna (396 Kč ročně). Výrazně se ovšem liší úročení vkladů, od 2,5 až po 7 procent.

ČSOB Stavební spořitelna

V současné chvíli nabízí zájemcům o stavební spoření speciální bonus. Smlouvám založeným do konce roku 2023 připíše celkem až 5 000 Kč. Tím stavebko přinese zhodnocení vkladů při využití maximální státní podpory až 5,6 % ročně.

Stavební spořitelna České spořitelny (Buřinka)

Aktuálně nabízí novým klientům zdvojnásobení státní podpory na 5 let (až 5 x 1 000 Kč). Akce platí pro smlouvy sepsané od 1. srpna 2023. Současně s tím má bonus 2 500 Kč pro každého při naspoření minimálně 75 000 Kč do 5 měsíců od uzavření smlouvy. Pokud mají stávající klienti smlouvu uzavřenou do 31. července 2023 a chtěli by využít akce dvojnásobné státní podpory, stačí si sjednat novou smlouvu a do 5 měsíců od sjednání na ni vložit 2 500 Kč.

Modrá pyramida stavební spořitelna

Od října spustila novou akci Prémie, v rámci které může klient získat garanci úroku 3 % ročně na 6 let a k tomu navíc prémii až 5 000 Kč. Akce platí do konce roku. Úročení až 3,5 % ročně můžete získat, pokud si společně se stavebním spořením sjednáte také účet u Komerční banky.



MONETA stavební spořitelna

Bonus ve výši 5 000 Kč získáte, pokud si sjednáte stavební spoření a do 4 měsíců na něj vložíte 100 000 Kč. Podmínkou je trvání smlouvy po dobu minimálně 3 let.

Raiffeisen stavební spořitelna

U nově sjednaného stavebního spoření nabízí garantovaný úrok 7 % p. a, stačí si spoření založit nejpozději do konce roku 2023.