Život v nájmu zdražuje. Narazily už ceny na pomyslný strop?

Meziročně je k mání více bytů. To je pro zájemce o bydlení v nájmu dobrá zpráva. Přispěl k tomu paradoxně příchod ukrajinských válečných uprchlíků. V tu dobu totiž svou nemovitost nabídli k pronájmu i lidé, kteří ji do té doby třeba drželi jen na investici. „Z původního více než půl milionu ukrajinských válečných uprchlíků jich podle ministerstva vnitra odešlo z Česka zpět do vlasti nebo do jiné země již přes 200 tisíc. Řada majitelů, kteří jim nabídli ubytování, si nicméně zvykla na příjem, který jim nájem poskytoval, nebo přinejmenším pochopila, že nemají důvod svůj investiční byt nepronajímat,“ popisuje Hendrik Meyer, šéf realitní skupiny European Housing Services (EHS). Tyto byty tak na nájemním trhu zůstaly k dispozici i nadále.