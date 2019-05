V Česku začne fungovat recyklační bankomat. Nahlédli jsme do útrob

Na první pohled se od klasických bankomatů a vkladomatů, na které jsme zvyklí, moc neliší – informační displej, klávesnice a otvor na vložení karty, výdej potvrzení a zdířky na vklad a výběr peněz. Když ale nahlédneme dovnitř, jde o velmi chytrou japonskou technologii.

„Vkládat do tohoto stroje půjdou veškeré nominální hodnoty české měny, eur a dolarů,“ říká Tomáš Barva, produktový manažer pro rozvoj bankomatové sítě Equa bank. Jak dodává, vkládat peníze ve třech měnách budou moci klienti, kteří mají v této bance zřízené účty v korunách, eurech a dolarech. Vybírat z bankomatu půjdou jen koruny, tuto službu může využít každý, kdo má platební kartu jakékoliv banky.

Přístroj musí pracovat bezchybně, žádný omyl možný není. Certifikát, který mu udělila Česká národní banka, to nepřipouští. Zatím je ve zkušebním provozu a k jeho testování se používají speciální testovací bankovky. Na první pohled vypadají jako obyčejné papíry, na nichž jsou vytištěné nominální hodnoty 200, 500, 1000 a 2000 korun. Další číslice jim pak přiřazují stupeň opotřebení.

Objevily se při testování recyklačního bankomatu nějaké chyby? „Nevím o žádné,“ reaguje odborník.

Až bude recyklační bankomat v ostrém provozu, v jednom balíčku bude možné vložit až 200 kusů bankovek, klidně společně všechny tři měny v různých nominálech. Přístroj je bezchybně rozpozná a roztřídí do příslušných kazet. A bude to v něm pořádně šustit. Rychlost rozpoznání je totiž velmi vysoká – sedm kusů bankovek za sekundu.

Mozkem stroje je rozlišovací jednotka se speciálními senzory, které dokážou rozpoznat všechny ochranné prvky české, dolarové i euro měny a načíst i výrobní čísla jednotlivých bankovek. „Je zde dokonce detekce magnetismu, protože eura mají i magnetické ochranné prvky,“ poznamenává Tomáš Barva. Vložené peníze se připíší na účet klienta Equa bank v řádu několika minut.

Pokusit se stroj ošálit nepůjde. Poškozené bankovky, které již nepatří do oběhu, umí bankomat zadržet. Takže při výběru peněz je už nikdo nemůže dostat do ruky. Bankomat rozpozná a zadrží i podezřelé bankovky. Pokud je vložena podezřelá bankovka, tato informace se objeví na displeji a bankomat se začne chovat jako bankéř. Podezřelou bankovku, která může být padělaná, nesmí stroj vrátit, musí ji zadržet. Vydá ale doklad se sériovým číslem každého zadrženého nominálu.

„Podezřelé bankovky jsou pak přezkoumány podle předepsaných pravidel. Když se potvrdí padělek, zahajují se patřičné kroky. Je-li bankovka pravá, vrátí se klientovi na účet,“ přibližuje Tomáš Barva.

„Nemůže se stát, jako nedávno v Karlových Varech, že z bankomatu vypadne místo tisícikoruny dvoutisícovka?“ sonduji.

Podle Tomáše Barvy je to vyloučené. Chytrý přístroj umí i při výdeji prozkoumat veškeré ochranné prvky a rozpoznat, jakou bankovku vydává. Klasické výdajové bankomaty to nedokážou, kontrolují jen rozměr bankovek. A protože má tisícikoruna a dvoutisícovka téměř shodnou šíři, záměnu tradiční výdajový přístroj neodhalí.

První chytrý stroj na příjem a výdej bankovek začne u nás fungovat již brzy v pražském Karlíně. Dalších patnáct spustí Equa bank do provozu od léta na vybraných pobočkách. Pokud budou klienti bankovky i vkládat, nebude je potřeba plnit penězi tak často. „Dá se říci, že u recyklačních bankomatů se potřeba obslužnosti sníží o jednu třetinu,“ říká odborník.

Během třiceti let, kdy u nás začal sloužit první bankomat, se ty další hodně proměnily. Zároveň klesá jejich cena. „Úplně první bankomaty, které se u nás objevily a uměly peníze jen vydávat, stály na začátku 90. let 1,5 milionu korun. Dnes jsou výrazně pokročilejší technologie a stojí třetinu nebo polovinu toho, co stály první bankomaty,“ uzavírá Tomáš Barva.