Pro hotovost jezdí lidé vlakem, Brandýs nad Orlicí bojuje o bankomat

Občané se už léta ptají, proč ve městě stále nemají bankomat.

„Teď se nad tím rozčilujeme. Je lepší mít peníze na kartě než u sebe, aby vám je někdo šlohl. Ještě jsem nezažila město, kde by nebyl bankomat. Však se to chystám napsat do dotazníku, který na konci pobytu v léčebně dávají,“ říká na náměstí v Brandýse Jana Hajnovičová, jedna ze dvou seniorek, které se léčí ve zdejším rehabilitačním ústavu.

„Proč třeba není bankomat v léčebně? Určitě by ho lidi z ústavu využívali a nikdo by to tam neničil. Já jsem si byla třeba teď vlakem vybrat peníze z bankomatu v Chocni,“ říká seniorka z Lanškrouna.

Situace s bankomatem v Brandýse se měla letos prvního ledna změnit. Česká spořitelna po dlouhých letech odmítání kvůli obavě z malého počtu výběrů kývla loni na to, že bankomat ve městě zajistí.

Měl fungovat v bývalé autobusové zastávce vedle restaurace Jiřička. Město nechalo půl zděné zastávky přeměnit na malou místnost. A počítalo s tím, že bankomat v ní začne sloužit obyvatelům města, turistům a hostům ústavu nejpozději od letošního prvního ledna. Leč nestalo se.

„Smlouvy se spořitelnou máme, místo je připravené, připraveny jsou i datové kabely od spořitelny. Jediné, co nám chybí, je přípojka od ČEZ, o kterou doslova bojujeme od srpna loňského roku,“ říká starosta města Brandýs nad Orlicí Petr Řehák.

Pokud by byl bankomat ztrátový, muselo by ho město dotovat

Mluvčí ČEZ pro východní Čechy Šárka Lapáčková Beránková sdělila, že projektová dokumentace k přípojce je už hotová.

„Po kontrole dokumentace naším technikem stavbu zadáme firmě. Ta má na realizaci čtyři měsíce,“ sdělila mluvčí. Město věří, že zařízení budou hodně využívat i hosté rehabilitačního ústavu a také obyvatelé sídliště, které je naproti bankomatu.

Spořitelna po roce provoz bankomatu vyhodnotí. Pokud by tržby spořitelny nebyly dostačující, měly by se na financování provozu bankomatu podílet město, brandýská firma C. I. E. B. a rehabilitační ústav. Dotování ztráty by podle propočtu radnice mělo činit nejvýše několik desítek tisíc korun za rok.