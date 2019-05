Vyzkoušeli jsme, jak funguje Trinity Bank. Počty klientů jí rostou

Trinity Bank aktuálně sází na to, že nové klienty přiláká na spořicí účet Výhoda+ s úrokovou sazbou 1,18 %. Vklad není limitovaný, bez výpovědní lhůty, zhodnocení je denní, úroky se připisují na konci měsíce. Aktuálně tak jde o jeden z nejlépe úročených spořicích účtů. Dá se založit po internetu, nebo na pobočce, založení a vedení účtu je zdarma.

Abychom prověřili práci bankéře, volíme založení účtu na pobočce. Schůzku s bankéřem si objednáváme prostřednictvím kontaktního formuláře, který má banka na svém webu. Bankéř volá téměř obratem, první telefonát však nepřijímáme. Bankéř to nevzdává, zkouší číslo vytáčet opakovaně. V telefonu zní jeho hlas vstřícně, domlouváme jednání na pobočce hned na další den. V dohodnutý čas si podáváme ruce, nemusíme čekat.

Test bankéře na pobočce

Bankéř netuší, že probíhá test iDNES.cz. Chová se vstřícně a profesionálně, představuje se jako náš osobní bankéř. K založení účtu a vyplnění potřebných dokladů si vyžádá občanský průkaz. Dostáváme informace, že je vklad pojištěný do limitu 100 tisíc euro a získáváme bez dotazování i další informační servis včetně toho, jak vstoupit do internetového bankovnictví a provést změnu hesla. Peníze na založený spořicí účet můžeme převést kdykoliv, není nutné provést vklad do nějakého časového limitu. „Pozor na kód banky. Číslo Trinity Bank lze zaměnit za kód UniCredit Bank,“ upozorňuje bankéř.

Žádné další služby nevnucuje, na otázky odpovídá srozumitelně a přívětivě. Sepsání všech smluv a nezbytných dokladů mu zabralo pár minut. Upozornil i na ceník a vysvětlil všechny podstatné věci včetně toho, jak zajistit, aby k účtu měl přístup i životní partner. Jeho práci hodnotíme na jedničku.

Vstup na účet a převod peněz

Po návštěvě na pobočce dostáváme do mobilu avízo, že přístup do internetového bankovnictví je založený. Vstup na účet proběhne bez potíží. Autorizační SMS kód, který přichází po mobilu, je devítimístné číslo (245187923), opsat ho správně vyžaduje ostrý zrak a soustředění. „Chtělo by ho rozdělit dělítky, dalo by se přepsat snadněji,“ konstatujeme. Po otevření vkladového účtu se v horní části zobrazuje fotografie osobního bankéře, jeho jméno, mobilní číslo a e-mailová adresa. Příjemné zjištění, kontakt je tak kdykoliv k dispozici.

Banka garantuje, že převod peněz proběhne nejpozději do druhého dne, z některých bank mohou být peníze připsány ještě tentýž den. Z banky, z níž byl převod do Trinity Bank proveden, přicházejí peníze ještě týž den. Opět příjemné zjištění.

Zhodnocení vkladu a připsání úroků

Zhodnocování vkladu lze podrobně sledovat v transakční historii spořicího účtu. Výhodou účtu je denní zhodnocení. Denně tak vidíme, jak úročení před zdaněním narůstá. Úroky jsou připisovány měsíčně a měsíčně zdaněny 15% sazbou. První připsání úroků vidíme v transakční historii k 30. dubnu 2019, další zhodnocení se připíše na konci května. Test potvrzuje, že zhodnocování vkladu je transparentní a srozumitelné. Peníze je přitom možné kdykoliv vybrat a převést na jiný účet zadáním bankovního příkazu, a to zdarma.

Kalkulačka Výpočet vlivu inflace na úspory

V internetovém bankovnictví je zároveň nastavena možnost automaticky převádět úroky na jiný účet u jiné banky, což může být pro někoho užitečné. Kdo tuto možnost nevyužije, zhodnotí se mu v dalších dnech jak vklad, tak i připsané úroky, tím je možné dosáhnout na lepší zhodnocení.

Banka navyšuje počty klientů i vklady

Banka na startu ohlásila, že chce do konce letošního roku navýšit počty klientů na 15 tisíc, na konci dubna měla přes 11 tisíc klientů. „Počet klientů každým dnem narůstá, aktuálně se jedná o více jak 1 200 nových klientů. Zájem o spořicí účet je velký,“ přibližuje tisková mluvčí Eva Čerešňáková. Jak dodává, k 30. dubnu střadatelé do Trinity Bank zaslali vklady za více než 2,1 miliardy korun, z toho přes 1,9 miliardy korun bylo právě přes spořicí účet Výhoda+. Předpoklad banky, že na spořicí účet s úrokovou sazbou 1,18 % budou střadatelé slyšet, se tak naplňuje.

Úrokové sazby na spořicích účtech začínají mírně navyšovat i některé další banky, jako například ING, Banka CREDITAS a Equa bank. Dá se proto očekávat, že Trinity Bank svou úrokovou sazbu nesníží, ani neomezí podmínky pro založení spořiho účtu. „Snížení úrokové sazby nehrozí. Naše kapitálová přiměřenost je mezi nejvyššími v bankovním sektoru a úroveň naší kapitálové přiměřenosti naplňuje všechny regulatorní požadavky,“ poznamenává mluvčí.