Britové investují stále více do ozdob na zubech. Stomatologové bijí na poplach

Pětadvacetiletá Imogen Campbellová patří mezi ty, kteří si nechali aplikovat drahokamy na zuby. Do studia Chai Beauty ve východním Londýně si přinesla několik návrhů, jak by mohly vypadat. „Trochu jsem váhala, protože pracuji ve finančních službách,“ zmiňuje pro The Guardian.Podle ní už ale začínají být lidé odvážnější a nebojí se vyjadřovat sami sebe. „Lidé mají tetování, proč bych nemohla nosit zubní drahokamy?“ říká.

Ozdobit svůj chrup si nechala také dvaadvacetiletá Greyson Bhattalová, která do studia Chai Beauty zamířila vůbec poprvé. Na každý špičák si nechala nalepit jednu stříbrnou hvězdu. „Myslím, že dneska je větší svoboda dělat věci, které chcete,“ říká. Podle Patrice Nuelieové, které ve studiu pracuje, je aktuální trend mít více drahokamů přes zuby. Nejvíce drahokamů, které její studio aplikovalo na jedno posezení, bylo prý sto.

Ukázka práce studia Chai Beauty, které sídlí ve východním Londýně | foto: Instagram Chai Beauty

Oblíbené jsou podle ní – stejně jako v loňském roce – motýli, květiny a třešně. Populární jsou prý letos také slzy na špičácích a duhové krystaly Swarovski. Ceny ve studiu začínají na 35 librách za jeden drahokam (1 040 Kč). Proces je prý bezbolestný a v případě zákaznice, která si nechala na zuby aplikovat čtyři krystaly, trval asi dvacet minut. Ozdoby na zubech vydrží od jednoho měsíce až po dva roky, a to v závislosti na různých faktorech.

Aplikace ozdob není omezena věkem. Pracovnice studia říká, že měla například nedávno zákaznici, které bylo kolem šedesáti let. „Byla opravdu stylová,“ vzpomíná.

Zubní lékaři versus studia

Přestože studia tvrdí, že zubní drahokamy jsou bezpečné a neškodné, někteří odborníci s tím nesouhlasí. Varují, že šperky mohou poškodit sklovinu či se pod nimi může hromadit plak.

„Může být velmi obtížné oblast zubu pod drahokamy nebo kolem nich čistit,“ upozorňuje Praveen Sharma z britské asociace zubních lékařů. „Postupem času může být spojení mezi drahokamy a sklovinou nedostatečné, což umožňuje další hromadění bakterií, tentokrát v oblasti, kterou nelze udržovat v čistotě. To znamená, že se bakterie budou hromadit a časem to může způsobit zubní kaz a ztrátu zubů,“ doplňuje zubař.

Mnozí také upozorňují na nebezpečí, že činnost kosmetického průmyslu nikdo nereguluje. Podle mluvčího britského dentálního regulátora GDC mohou pracovat se zubními šperky pouze stomatologové. Kdokoliv neregistrovaný porušuje legislativu. Studia se brání, že používají produkty určené stomatologům, a proto aplikací šperků nepřináší žádné riziko. Podle deníku The Guardian je však byznys se zubními ozdobami šedá zóna ekonomiky a žádné pokuty dosud nepadly.

Stomatologové i studia se nicméně shodují na jednom: ačkoliv jsou šperky dostupné na internetu, nedoporučují je aplikovat na zuby doma. Hrozí podle nich infekce, otravy či udušení.

Ozdoby přímo na míru

Ozdoby, které aplikují mnohá londýnská studia, jsou však stále na míle vzdálené od toho, co zákazníkům nabízí klenotnictví Plygrnd. To je studio, jehož služby využili například britský raper Central Cee, zpěvačka Rita Ora či herečka Letitia Wrightová. Jejich ozdoby se nazývají grillz, jsou odnímatelné a vyrábějí se každému zákazníkovi na míru.

„Na trhu byla díra pro lidi, jako jsem já, kteří chtěli dělat něco luxusnějšího a co by obsahovalo trochu zábavy, kreativity a všechno kolem toho,“ zmiňuje spoluzakladatelka společnosti Solange Garciová, která sama má přes několik zubů zlaté ozdoby. Neplatí prý, že grillz jsou záležitostí pouze mužských hiphopových hvězd či jiných umělců mužského pohlaví. Šedesát procent klientů tvoří podle jejích slov ženy.

Ozdoby na zuby zvané grillz, které jsou dílem klenotnictví Plygrnd (7. března 2024) | foto: Instagram Plygrnd Ldn

„Spousta lidí si myslí, že grillz musí být agresivní a musí vypadat podobně, jako ty, které nosí rapeři,“ uvádí pětadvacetiletá popová zpěvačka Avery Dawn. „Ale když se podíváte podrobněji, vypadá to docela vkusně,“ dodala zpěvačka, která má spodní mřížky na zubech za 1 300 liber (39 000 Kč).

Snow Vuong, druhá ze zakladatelek studia, vysvětluje, že jakmile má někdo zájem o grillz na zakázku, neptají se ho na to, jak vzácné drahokamy nebo tvary se mu líbí, ale spíše na jeho osobnost. „Kde jsi vyrostl? Jaká je tvá nejlepší vzpomínka z dětství? Jaká je tvá oblíbená barva?“ vyjmenovává žena, která navrhla grillz i pro mléčné zuby svých dvou dcer.

Jeden z jejich klientů prý miluje západ slunce a moře, a tak vytvořila grillz, které představují modrou barvu moře a oblohy pomocí tanzanitu, drahokamu nalezeného pouze v jeho rodné zemi, Tanzanii. Zdaleka nejde o levnou záležitost. Nejdražší ozdoby, na kterých Garciová pracovala, stály nositele více než 30 000 liber (890 000 Kč). Šlo o sadu diamantů nejen před zuby, ale i za nimi.

„Klenotník může zhotovit snubní prsten opravdu osobní,“ říká. Ale grillz padnou pouze jedné osobě. Vaše zuby jsou částí, která přežije nejdéle, jakmile zemřete. „Je to skutečně ztělesnění toho, kdo jste,“ uzavírá podle The Guardianu dvaatřicetiletá majitelka studia.