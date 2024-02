Skotsku hrozí kolaps péče o zuby. Lidé ji řeší nástroji koupenými na Amazonu

„Neuplyne ani týden, aby se neobjevily další nové případy lidí, kteří vzali péči o zuby do vlastních rukou,“ říká ředitelka britské asociace zubních lékařů ve Skotsku Charlotte Waiteová. Podle ní jsou to výjevy spíš ze stránek Dickensova románu než z bohaté země 21. století. Informaci přinesl deník The Scotsman.

Podle údajů zveřejněných skotskou organizací Public Health Scotland bylo k 31. prosinci 2023 u zubaře NHS registrováno 5 200 865 lidí, to odpovídá 94,9 procentům skotské populace. Co se však týče kategorií obyvatel s nejnižšími příjmy, loni například navštívilo zubaře jen něco málo přes 10 000 dětí z nejchudších domácností, u dospělých z této kategorie jsou tato čísla jen kolem tří desítek tisíc.

Krize v této oblasti podle Waiteové dosáhla takových rozměrů, že se zoufalí pacienti raději za péčí vydávají do zahraničí, než aby se jí dočkali doma.

„Jeden z pacientů uvedl, že si po čtyřech letech čekání na zubní hygienu raději koupil na Amazonu zubařské nástroje a zubní kámen si odstranil sám,“ řekla Waiteová. Jiný pacient zase uvedl, že nyní pravidelně navštěvuje zubaře v indickém Goa. „Než bych podstoupil službu v rámci NHS, raději jezdím na prohlídky a ošetření do Turecka,“ říká další.

Podrobnosti o skotském zubařském kutilství nebo zahraničních cestách poprvé zveřejnil skotský liberálně demokratický poslanec Willie Rennie. Stalo se tak poté, co si vyslechl stížnosti více než tři stovek svých voličů. Krize financování zubního lékařství v rámci NHS se totiž již několik let stupňuje.

Udělej si sám

Podle nejnovějších statistik téměř polovina Skotů registrovaných u zubaře NHS v posledních dvou letech neabsolvovala preventivní prohlídku. Průzkum britské stomatologické asociace zjistil, že 83 procent skotských zubařů ošetřilo pacienty, kteří od uzavření ordinací provedli nějakou formu zubařské péče „udělej si sám“.

„Tyto děsivé příběhy odhalují, že zubní lékařství ve Skotsku je nesnesitelně zanedbané,“ oznámil poslanec. Bez ohledu na to, jak moc vás bolí, navštívit zubaře ve Skotsku je podle něj těžší než kdykoli předtím.

Scotland's papers: FM attacks Labour tax plans and rise in DIY dentistshttps://t.co/T85h4g0g3i — BBC Scotland News (@BBCScotlandNews) February 20, 2024

„Pokud to bude vláda i nadále ignorovat, může se stát, že zubní lékařství NHS ze Skotska zmizí a budeme svědky toho, že se stále více lidí bude uchylovat k zoufalým opatřením, jako jsou tato,“ zdůraznil poslanec.

Vláda nedělá nic, říkají kritici

Podle nové dohody mezi vládou a zubaři se standardní doba mezi jednotlivými prohlídkami NHS prodloužila z šesti měsíců na rok až dva. Také pacienty se zdravými zuby čekají delší intervaly prohlídek, jejichž cena ošetření se také zvýší.

„Skotská vláda neudělala téměř nic, aby pomohla zubnímu lékařství NHS zotavit se z pandemie,“ říká předseda skotských liberálních demokratů Alex Cole-Hamilton. Doufá, že vláda teď upřednostní plánování pracovních sil a zvýší počet zubařů, kteří přijímají pacienty v rámci NHS.

Celý britský národní zdravotnický systém v současnosti prochází dlouhodobou hlubokou krizí. Mladí lékaři v Anglii zahájili v lednu šestidenní stávku, nejdelší v historii britského zdravotnického systému. Ta pohotovostní služby nemocnic dostala pod větší tlak a také vedla k odkladu či zrušení stovek tisíc návštěv pacientů objednaných k lékaři.

Na čekacích listinách NHS je ve Velké Británii v současnosti kolem 6,4 milionu pacientů, z toho 42 procent bude čekat déle než 18 týdnů. Britové si pomalu zvykají, že zdravotnický systém nefunguje, když ho potřebují. Týdeník The Economist nedávno situaci přirovnal ke třicátým letům minulého století. Vidina jakéhokoli zlepšení je přitom v nedohlednu.