Webové stránky několika aerolinií nefungují. Problém mají i australské banky

Vyplývá to z dat online platformy, která poskytuje uživatelům v reálném čase informace o stavu zatížení různých webových stránek a služeb. Více než tisíc chybových hlášení přišlo jen na stránku letecké společnosti Southwest Airlines. Přes 400 uživatelů nahlásilo problém s webem dopravce Delta Air Lines.

U zbylých dvou amerických aerolinek to bylo přes 300 problémových hlášení. Společnost Southwest Airlines ve středu zrušila téměř 300 letů a více než 50 jich bylo zpožděných, protože na čas musela přerušit provoz kvůli počítačové závadě.

S problémem ve výpadcích internetu se ve čtvrtek potýkají také australské aerolinky Virgin Australia. Společnost o tom informovala na sociálních sítích.

O výpadcích internetu, které narušují přístup do internetového bankovnictví a online platebních aplikací, informují podle deníku The Sydney Morning Herald i velké australské banky, které se do běžného režimu začaly vracet až během pozdního čtvrtečního odpoledne.

Podobné potíže se dotkly i australské centrální banky či poštovních služeb, kde výpadky narušily řadu transakcí. Australská centrální banka zrušila kvůli nim i plánovaný nákup dlouhodobých státních dluhopisů.