Operátor Vodafone, pod který patří i bývalé UPC, eviduje velký výpadek služeb v těchto pražských čtvrtích: Karlín, Kobylisy, Kunratice, Vršovice, Břevnov, Stodůlky, Řepy, Nebušice, Dejvice, Veleslavín, Vokovice a Střešovice. V těchto lokalitách nyní všechny nebo část služeb operátora nemusí fungovat.

Vodafone už situaci řeší a výpadky by měl vyřešit do středečních 18:00, v Holešovicích pak do 16:00.



Připravujeme podrobnosti