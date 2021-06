Významné webové stránky postihl hromadný výpadek, zasáhl hlavně média

Výpadek zřejmě způsobily komplikace u amerického poskytovatele internetových služeb Fastly, který má pod sebou řadu významných světových webů. V úterý dopoledne firma hlásila problémy se svou sítí.

„V současné době zkoumáme potenciální dopad na výkon našich CDN služeb,“ citovala prohlášení zástupců firmy britská BBC. CDN (Content delivery network) je počítačová síť, která uživatelů zprostředkovává multimediální obsah ve velkém objemu.



Problémy ve Fastly potvrdila také agentura Bloomberg nebo online platforma Downdetector, která v reálném čase vyhodnocuje dostupnost webových služeb a stránek. Z údajů na webu platformy vyplývá, že v úterý lidé hromadně hlásili výpadky streamovacích služeb HBO Max a Spotify, nebo stránek Amazonu a některých médií.

Internetové stránky britského deníku Financial Times nefungují.

Nedostupné byly weby deníků Financial Times, The Guardian a The New York Times, lidé se rovněž nemohli dostat na stránky stanice CNN, agentury Bloomberg či sociálních sítí Reddit a Twitter. Po 13. hodině se provoz většiny stránek podařilo obnovit, například web britských Financial Times však stále nefunguje. V Británii výpadek postihl i stránky tamní vlády.

