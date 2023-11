Virgin Galactic propustí 18 procent zaměstnanců. Hrozí bankrot, tvrdí firma

„Snižování nákladů je pro společnosti, které se potýkají s problémy, jako Virgin Galactic, jediným způsobem, jak se dostat z tohoto ekonomického cyklu. Na ty, kteří taková opatření nepřijmou, čeká vlna bankrotů,“ uvedl zakladatel a generální ředitel investiční společnosti Fortuna Investments Justus Parmar.

Firma nyní předpokládá, že snížením počtu zaměstnanců ušetří ročně 25 milionů dolarů (574,9 milionu Kč). Ve čtvrtém čtvrtletí by měla v souvislosti s propouštěním zaúčtovat náklady pět milionů USD.

Virgin Galactic očekává, že ve čtvrtém čtvrtletí budou její výnosy činit zhruba tři miliony USD. Ve třetím čtvrtletí vykázala ztrátu 28 centů na akcii, analytici však čekali ztrátu až 43 centů na akcii, uvedla agentura Reuters.

Firmu Virgin Galactic založil v roce 2004 britský miliardář Richard Branson. Jeho ambiciózní časový plán pro lety turistů do vesmíru ale nabral výrazné zpoždění a po letech příprav se podařilo první turistický let realizovat až letos v srpnu.

Do výšky přes 80 kilometrů její stroj dopravil mimo jiné bývalého sportovce, který si zakoupil lístek už v roce 2005. Srpnový let byl pro Virgin Galactic sedmou exkurzí do vesmíru od roku 2018, ovšem první s platícím pasažérem.

Turisty do vesmíru chce dopravovat i společnost Blue Origin amerického zakladatele internetového obchodu Amazon.com Jeffa Bezose či firma SpaceX Elona Muska.