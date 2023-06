První platící lidé poletí „raketoplánem“ Virgin Galactic

Tento čtvrtek se v 17:00 středoevropského letního času mají vydat na svůj let první vesmírní turisté, kteří se na skok na hranici Američany uznávaného kosmického prostoru podívají se společností Virgin Galactic. V rámci mise Galactic 01 poletí kosmickým raketovým letounem VSS Unity(VSS = Virgin Space Ship) vypouštěným z podvěsu speciálního dvoutrupého letadla VMS Eve (VMS = Virgin Mothership).

Není to přitom tak dlouho, co jiná Bransonova vesmírná firma Virgin Orbit vyhlásila bankrot a začala hledat kupce. Vaz jí srazila především nevydařená mise, jejímž cílem bylo vynést z Británie devět malých satelitů na nízkou oběžnou dráhu Země. Problém však byl i při prvním demonstračním letu v roce 2020.

Virgin Galactic se dopravou komerčních satelitů vůbec nezabývá a soustředí se čistě na vesmírnou turistiku. Ani ona se však nevyhnula problémům, a i proto trvalo tak dlouho, než první platící vesmírní turisté mohli usednout do speciálního stroje nejvíce připomínajícího malý raketoplán.

Velká výzva pro další fungování firmy byla tragická nehoda v říjnu 2014, kdy se po chybě jednoho z pilotů při letové zkoušce letoun VSS Enterprise doslova rozpadl. Úsilí se tak soustředilo na stroj VSS Unity.

Ta už cestu přes hranici pomyslně oddělující prostor Země a vesmíru absolvovala. Bylo to 11. července 2021, kdy se Branson spolu se dvěma ženami a třemi astronauty vydal na své přibližně 90minutové dobrodružství. Nosný letoun dopravil vesmírnou loď VSS Unity nejprve do výšky kolem 15 kilometrů. Ta pak pokračovala dále k hranici vesmíru.

11. července 2021

Poslední zkušební let do vesmíru s posádkou se firmě povedl úspěšně před pěti týdny.

Stejný let čeká i první platící posádku. Tu tvoří dva piloti, instruktor a tři italští cestující. Dva z nich jsou důstojníci italského letectva a jeden je letecký inženýr z italské Národní rady pro výzkum. Podle agentury Reuters je mise italského týmu označována za vědeckou, když tři muži plánují sbírat biometrické údaje, měřit kognitivní výkonnost a zaznamenávat, jak se určité kapaliny a pevné látky mísí v podmínkách mikrogravitace.

Startuje se ze základny Spaceport America v Novém Mexiku. Poté, co VSS Eve vystoupá do výšky 15 kilometrů, se oddělí VSS Unity a zažehne svůj raketový motor, díky němuž dosáhne Mach-3. Tím dostane turisty po balistické dráze do výšky přes 80 kilometrů, kde se motor vypne. Mezinárodně se přitom uznává, že hranice kosmického prostoru je kolem 100 kilometrů, ale ne všichni s tím souhlasí.

Během letu si lidé na palubě užijí několik minut beztížného stavu a výhled na Zemi ze 17 oken stroje. Poté se vrátí na Zemi a přistanou na základně. Virgin Galactic plánuje, že pokud vše půjde hladce, Unity znovu poletí začátkem srpna, a poté bude létat každý měsíc.

Let u Virgin Galactic stojí celkem 450 tisíc dolarů (asi 9,9 milionu korun), přičemž zájemce musí složit zálohu ve výši třetiny této částky. Když v prvním desetiletí tohoto století firma spustila rezervace (ještě s cenou 200 tisíc dolarů), údajně se k letu přihlásily i čtyři zájemci z Česka.

O dopravu turistů do vesmírného prostoru se však hlásí i další soukromé firmy v čele se společností SpaceX, ale levnější krátké výpravy na hranici vesmíru pořádá i zakladatel Amazonu Jeff Bezos a jeho společnost Blue Origin. Obě firmy své zákazníky dopravují nad hranici 100 kilometrů.

Přesto si Virgin Galactic nemůže stěžovat na nezájem, když na let čeká kolem 800 zájemců. Všechny tři zmíněné firmy tak hlásí velkou poptávku po místech ve svých kosmických dopravních prostředcích.