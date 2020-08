Z vesmíru zpátky do nebes. Virgin Galactic začne vyvíjet nadzvuková letadla

Virgin Galactic britského miliardáře Richarda Bransona cílí na tu nejbohatší klientelu. Kromě výletních letů do vesmíru, které plánuje už od roku 2004 a které se pomalu blíží realitě, teď chce svým zákazníkům nabízet i „pozemské“ cestování. V pondělí totiž firma v tiskové zprávě odhalila koncept svého nadzvukového letounu.

Letadlo s křídly ve tvaru řeckého písmene delta podle firmy už schválila NASA, teď čeká na certifikaci Amerického úřadu pro letectví. Stroj by měl být schopný dosáhnout až rychlosti Mach 3, tedy zhruba 3 704 kilometrů za hodinu. Létat by měl zhruba 18 kilometrů nad zemským povrchem a dopředu ho poženou motory od britského výrobce Rolls-Royce. V závislosti na vybavení pak unese mezi devíti až devatenácti pasažéry.



Virgin Galactic tak plní svou smlouvu s Boeingem, který firmě na vývoj nadzvukového létání poskytl 20 milionů dolarů, informuje agentura Bloomberg. „Zatím se nám daří skvěle postupovat vpřed,“ uvedl ředitel Virgin Galactic George Whitesides. „Těšíme se, až otevřeme nové hranice letecké dopravy,“ dodal.

Nemusí se vyplatit

Konceptem však práce firmy zdaleka nekončí. Teď je na řadě například výběr materiálů či realizace prvních testovacích modelů. Společnost navíc bude muset vyřešit, jak snížit hlučnost letadla – právě kvůli ní totiž komerční supersonické stroje smějí rychlost zvuku překračovat jen nad mořem. Důležité pak bude i to, zda se jim prodej letenek do takového letadla vůbec vyplatí.

A právě na tomto prvku prozatím ztroskotaly všechny pokusy o nadzvukovou přepravu cestujících. Finanční náročnost ukončila „život“ i slavného Concordu. Letenky si mohli dovolit jen bohatší byznysmeni a i tak se většina letů ke konci jeho životnosti nerentovala.

Virgin Galactic si ale v oblasti financí věří. Firma by se ráda stala jedním z hlavních hráčů na poli dlouhých letů, ve kterém je ročně obrat kolem 300 miliard dolarů. „I kdyby se nám povedlo zachytit jen pět procent těch lidí, je to pro nás ohromná částka,“ uvedl Whitesides pro web Business Insider. „Chápejte, příjmy deset nebo patnáct miliard dolarů jsou ohromná příležitost,“ dodal.

Nadzvukoví rivalové

Firma britského miliardáře však není jediná, která o supersonické létání usiluje. Předběhnout by ji mohlo několik amerických firem, které všechny plánují první komerční lety na rok 2025. I ony se však potýkají s financováním – především řeší cenu letenek.

Jeden let Concordem během jeho největší slávy mnohdy stál až čtyřikrát víc než první třída v konvenčním letadle. Vysoká cena se nejspíš nevyhne ani moderním nadzvukovým spojům. „Bude to asi tak pět tisíc dolarů (přibližně 110 tisíc korun, pozn. redakce),“ uvedl loni v létě zakladatel společnosti Boom Supersonic Blake Scholl. „To je pořád relativně drahé, ale pokud si můžete dovolit létat v první třídě, můžete si dovolit i doletět do cíle za poloviční čas,“ dodal.

Hlavní výhodou proti konvenčnímu létání je u nadzvukových letounů úspora času. Ta je při létaní rychlostí vyšší než jeden Mach značná. Příkladem může být cesta z Šanghaje do Los Angeles – za použití nadzvukových strojů by se její délka zkrátila z dvanácti hodin na šest.