Cesta k záchraně planety opravdu vede přes veganství, potvrdila studie

Negativní vliv globální produkce masa či mléčných výrobků na planetu je již léta dobře známý. Předchozí studie však pracovaly pouze s modelovými jídelníčky. Tato nová studie ale analyzovala skutečnou stravu více než 55 tisíc lidí ve Velké Británii a využila ke svému zkoumání i údaje z více než 38 tisíc farem ze 119 států po celém světě. Informoval o tom deník The Guardian.

Z výsledků vědecké studie plyne, že veganská strava by až o 54 procent snížila spotřebu vody a o 66 procent by zredukovala negativní vlivy potravinové výroby na přírodu. Pozitivní efekty analytici očekávají také ve vztahu k současnému znečištění mnoha vodních toků.

„Naše strava má na planetu velký vliv. Snížení množství masa a mléčných výrobků v jídelníčku by mělo na životní prostředí pozitivní efekty,“ řekl pro deník The Guardian profesor Peter Scarborough z Oxfordské univerzity, který výzkum vedl.

Tlak na politiky

Vědci ve své studii zároveň uvádějí, že britská vláda by měla přistoupit k politice, která by v dohledné době vedla ke snížení množství konzumovaného masa. V návaznosti na tuto studii ale současní ministři Spojeného království veřejnost opakovaně ujišťují, že nebudou britským spotřebitelům nařizovat, co mají konzumovat. „Lidé by se měli sami rozhodovat o tom, co budou jíst,“ uvedla mluvčí britské vlády.

Potravinový systém planetu velmi zatěžuje. Je odpovědný až za třetinu emitovaných skleníkových plynů, které přispívají ke globálnímu oteplování. Dlouhodobě se ukazuje, že spotřebovává asi 70 procent světové sladké vody a z 80 procent stojí za současným znečištěním řek i jezer.

Právě on do velké míry stojí i za obrovskými ztrátami v biologické rozmanitosti. Ničí se lesy a dostupná půda se čím dál častěji využívá pro klimaticky náročné zemědělství.

„Odklon od potravin živočišného původu může významně přispět ke snížení ekologické stopy celého Spojeného království,“ okomentoval výsledky studie také profesor Neil Ward z univerzity v Norwichi.

Speciálně označené udržitelné potraviny?

Britská Aliance pro zdraví v roce 2020 přišla s návrhem, aby udržitelná strava byla podpořena povinným speciálním označením pro klimaticky přijatelné potraviny. Aliance k tomu také dodala, že by mělo dojít k regulaci propagace klimaticky nepřívětivé stravy a k masivnějšímu zdanění potravin s velkou uhlíkovou stopou.

„Tato studie představuje dosud nejkomplexnější pokus o zkoumání dopadů výroby potravin na životní prostředí. Pokud bychom podpořili konzumenty s vysokým podílem masa v jejich stravě k tomu, aby ho nahradili, a jestliže bychom přiměli vegetariány, aby se stali vegany, měly by se produkované emise snížit,“ uzavřel pro deník The Guardian profesor Richart Tiffin z univerzity v Readingu.