Místo roušky „pepřák“. Protesty v USA mění obsahy nákupních košíků

Amazon jasně ukazuje zájem Američanů o protesty proti policejní brutalitě. Ať už v pozitivním, nebo negativním smyslu. Zuřivé demonstrace, které již zasáhly celé Spojené státy, jsou odezvou na smrt afroameričana George Floyda ve městě Minneapolis.



Protesty, které začaly o víkendu, přetrvávaly i v pondělí a postupně se rozšiřují do dalších amerických měst. Policista Derek Chauvin, který byl natočen, jak klečí na krku zesnulého Floyda, byl v pátek předán do vazby a čelí obvinění z vraždy.

Nejprodávanější položky na Amazonu reflektují, jak moc protesty hýbou s nákupními košíky Američanů. Kategorie Sport a Outdoor ukazuje, že nejprodávanější položkou jsou momentálně pepřové spreje. Na čtyřicátém čtvrtém místě stejné kategorie se pak objevil dobíjecí paralyzér.

Rozruch po úmrtí George Floyda je na Amazonu více než patrný. Trička s logem Black Lives Matter a nápisem „Nemohu dýchat”, což byla slova, která umírající Floyd pronesl, se dostala do desítky nejprodávanějších položek.

„Tričko s nápisem Black Lives Matter se dostalo na šedesátou pozici mezi nejprodávanějšími produkty. To je obrovský posun oproti minulému pátku, kdy se ani neobjevilo v první tisícovce,” řekl Juozas Kaziukenas, šéf firmy Marketplace Pulse, která shromažďuje data eshopů, pro CNBC.

Poptávka je i po tematických knihách. Na prvním místě se objevila kniha autorky Robin DiAngelové s názvem White Fragility: Why It’s So Hard for White People to Talk About Racism (Bílá křehkost: Proč je pro bělochy tak těžké mluvit o rasismu). Třetí příčku obsadila kniha How to Be an Antiracist (Jak se stát antirasistou) od Ibrama Kendiho a na sedmém místě je kniha Bobbiho Katese We’re Different, We’re the Same (Jsme jiný, jsme stejní), která je vůbec nejprodávanější knihou v dětské kategorii.

Amazon svůj seznam nejoblíbenějších produktů aktualizuje každou hodinu a počítá především množství prodaných kusů daného předmětu. Zda do seznamu řadí i ty, které si zákazníci často vyhledávají, není známo.

Kaziukenas však tvrdí, že by Amazon mohl finance získané ze zvýšených prodejů aktivistických předmětů mohl využít k charitativní činnosti. „Amazon si z každého prodeje bere určitý podíl. Bylo by dobré, kdyby se ho při nákupu těchto konkrétních předmětů Amazon vzdal a daroval ho kam je potřeba. Nevím však, jestli je to v jejich zájmu, “ uzavírá Kaziukenas.