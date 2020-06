Armáda posiluje kolem Washingtonu, šéf policie pochodoval s demonstranty

Mluvčí Pentagonu Jonathan Rath Hoffman uvedl, že armáda přesunula 1 600 vojáků do oblasti hlavního města, ale nikoli přímo do metropole. Vojáci jsou na základnách v okolí Washingtonu, jsou ve stavu „zvýšené bdělosti“, do operací civilních úřadů se podle mluvčího ale zatím nezapojili.



Podle Hoffmana jsou mezi přesunutými příslušníky americké armády vojenští policisté a ženisté.

V pondělí prezident Trump pohrozil americkým státům a městům, které dostatečně tvrdě nezasáhnou proti násilným demonstracím, že za tímto účelem nasadí armádu. To federální vládě umožňuje takzvaný zákon o vzpouře. Prezidentova slova kritizoval mimo jiné jeho pravděpodobný vyzyvatel v listopadových volbách Joe Biden.

Vlnu protestů ve Spojených státech vyvolala smrt černocha George Floyda, jemuž 25. května při zatýkání v Minneapolisu ve státu Minnesota klečel na krku zasahující bělošský policista i přesto, že podezřelý opakovaně naříkal, že nemůže dýchat. Policistu Dereka Chauvina už obvinili ze zabití druhého stupně a z vraždy třetího stupně. Nyní je ve vazbě.

V úterý večer se znovu demonstrovalo v ulicích řady amerických měst. Navzdory zákazu vycházení vyrazily tisíce demonstrantů i do ulic New Yorku. Zákaz vycházení podle agentury DPA nerespektovali ani protestující ve Washingtonu.

Šéf policie v Houstonu pochodoval s demonstranty

Kolem 60 tisíc lidí se sešlo na pokojné manifestaci v americkém městě Houston, odkud pocházel George Floyd. V texaském městě se bude příští úterý konat také Floydův pohřeb, informovala agentura Reuters. Vesměs pokojné protesty se v úterý večer konaly i v dalších městech USA včetně Washingtonu či Chicaga.



Pochod k uctění Floydovy památky v Houstonu zorganizoval jeho přítel, rapper Trae Tha Truth. Akce se zúčastnil i houstonský starosta Sylvester Turner, šéf místní policie a několik Floydových příbuzných.

Demokratická kongresmanka Sheila Jacksonová Leeová, která zastupuje ve Sněmovně reprezentantů tu část Houstonu, v níž Floyd vyrůstal, shromážděným slíbila, že předloží v parlamentu návrh na policejní reformu.

Floyd žil podle agentury Reuters většinu svého života v houstonské čtvrti Third Ward obývané převážně černochy. Před několika lety se přestěhoval do města Minneapolis za prací.

V úterý večer se lidé na demonstracích sešli například v Chicagu, Miami, Los Angeles či nedaleko Bílého domu ve Washingtonu. V hlavním městě přitom v 19:00 místního času (1:00 SELČ) začal platit zákaz vycházení. Podle agentury DPA zůstali i po začátku zákazu vycházení protestující v centru města.



Na tiskové konferenci v Minneapolisu v úterý večer vystoupila žena, s níž má Floyd dceru. „Jsem tu kvůli svému dítěti a jsem tu kvůli Georgeovi, protože chci, aby se mu dostalo spravedlnosti. Chci pro něj spravedlnost, protože byl dobrý,“ uvedla Roxie Washingtonová, s níž přišla i Floydova dcera Gianna, které je nyní šest let.