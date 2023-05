Amerika hledá elektrikářky, mají bojovat proti klimatické změně

Léta po celém světě platí nepsané pravidlo, že elektrikářská profese je spíše mužskou záležitostí. Naznačují to mimo jiné i čerstvé statistiky z amerického trhu, kde na pozici elektrikářů momentálně z 98 procent pracují právě muži. V posledních letech je ale patrné, že pracovní síly je v tomto odvětví nedostatek, a to zvlášť, když země se snaží kvůli ochraně klimatu elektrifikovat vše, co se dá.