Houbičky a kbelíky navždy odvál čas. Spojené státy zažívají boom automyček

Město Streetsboro v Ohiu nedaleko Clevelandu vděčí za svou tvář především automobilům a automobilovému průmyslu. Ročně tudy projede asi 6,5 milionu aut, místnímu maloobchodu dominují motely, benzinové pumpy a mnoho různých drive thru. V posledních letech se však tamnímu starostovi Glennu Broskovi ozývá mnoho lidí, jimž se nelíbí jeden konkrétní prvek tamější autocentrické krajiny – myčky aut.

Ve městě, které nemá ani dvacet tisíc obyvatel, jsou totiž hned čtyři a pátá se staví. Stížnosti na přemíru myček nakonec přiměly vedení města k přijetí nových opatření. Začátkem loňského roku město vyhlásilo moratorium na nové mycí linky. „Myčky aut neposkytují lidem dostatek pracovních míst, zato zabírají spoustu místa,“ argumentuje starosta. Jedním dechem dodává, že je zodpovědný za 17 500 lidí a musí brát ohled na jejich přání. Zprávu přinesla agentura Bloomberg.

Zprávy o boomu automyček přicházejí i z dalších měst severovýchodního Ohia, jako jsou Stow nebo Parma. Ve městě Buffalo ve státě New York vyvolal loni atak myček podobný odpor občanů jako ve Streetsboru. New Jersey, Louisiana nebo Aljaška zažívají totéž. Loni na podzim zamítla plánovací komise města Lebanon ve státě Tennessee povolení k výstavbě nové myčky s odůvodněním, že převážně automatizované zařízení není pro lukrativní místo na hlavní ulici tím nejlepším využitím. V reakci na to provozovatel automyčky město zažaloval.

Zrodil se fenomén

Může být v zemi se zhruba 280 miliony osobních a nákladních automobilů myček příliš mnoho? Stále více představitelů amerických měst si to zřejmě myslí. Na rozdíl od obchodů, restaurací nebo jiných podniků neplatí většina provozovatelů samoobslužných myček daně z prodeje svým hostitelským úřadům. A podle kritiků nepřinášejí ani mnoho dalších výhod pro místní obyvatele. Podobně jako prodejny rychlého občerstvení s drive through i nejnovější generace automatických mycích zařízení poskytuje jen málo pracovních míst, produkuje hluk, způsobuje dopravní zácpy a zamořuje vzduch emisemi z vozidel.

Avšak tam, kde obyvatelé vidí přesycený trh, investoři spatřují začátek obchodní příležitosti. V USA tak vznikají další provozovny, jejichž majitelé se snaží urvat svůj podíl v odvětví s hodnotou přes 14 miliard dolarů, tedy asi 316 miliard korun. V současnosti funguje po celých USA zhruba 60 tisíc automyček, odvětví roste zhruba o 5 procent ročně. Podle některých prognóz se tento trh do roku 2030 zdvojnásobí. V posledním desetiletí v USA vyrostlo více myček než ve všech předchozích letech dohromady.

Boom reflektuje širší odklon Američanů od návyků péče o auto typu „udělej si sám“. Podobně jako výměna oleje na příjezdové cestě k domu se kapota plná mydlinek stále více stává spíše symbolem minulých desetiletí. Podle mezinárodní asociace mycích linek se počet aut obsloužených v myčkách zvýšil z 50 procent v roce 1996 na 79 procent v roce 2021.

„Myslíme si, že současný byznys automyček je v něčem podobný trhu s kávou na začátku 90. let, kdy se rozjížděl Starbucks,“ říká Ian Rickwood, generální ředitel a zakladatel společnosti Henley Investment Management, správcovské firmy, která se zaměřuje na myčky aut v USA. „Jakmile někde vyroste jedna, brzy otevře další. Lidé prostě začali měnit své návyky,“ dodává.

Stoprocentní odpisy

Po USA nyní kupuje nebo staví nové provozovny zhruba 50 investičních společností. „Nedokážu si představit jinou kategorii, zejména maloobchodní, která by se v posledních pěti až deseti letech rozvíjela tak rychle jako právě myčky aut,“ říká Eric Wulf, generální ředitel mezinárodní asociace automyček.

V USA převládá obchodní model, který se stále více zaměřuje na členství. Například řetězec Mister Car Wash, který má nyní v USA více než 400 provozoven, stál u zrodu nabídky předplatného motoristům. Ti platí měsíční paušál za neomezené mytí, přičemž jednotlivé plány začínají na 20 dolarech měsíčně. Při analýze vzorců návyků řidičů firma brzy zjistila, že členství v myčkách znamená pro firmu vyšší zisky. Ještě před třiceti nebo čtyřiceti lety obchodní model myček vyžadoval až 50 pracovníků, kteří obstarali všechny kroky, a provozovatel myčky byl navíc zranitelný vůči rozmarům počasí: Stačil jediný deštivý víkend a zisky šly dolů.

Nyní může mytí auta trvat pouhých 90 sekund, náklady na pracovní sílu se podařilo zautomatizovat a opakované příjmy z členství eliminovaly rizika spojená s počasím. Navíc daňové reformy, které v roce 2017 schválil bývalý prezident Donald Trump, umožnily majitelům myček uplatnit stoprocentní odpisy nového vybavení. To je štědrá dotace pro další investice.

„Když si investoři myslí, že je to sexy, ať do toho dají peníze,“ míní Emil Chodorkovskij, zakladatel a generální ředitel realitní společnosti Forbix, která právě koupila myčku aut v kalifornské Santa Monice. „Jsou to jednoduché počty, žádné složité finance. Výnos z myčky je větší než z bytového domu nebo obchodního centra,“ dodává podnikatel.

„Které jiné odvětví může nabídnout místa s až osmdesátiprocentními výnosy založenými na předplatném a padesátiprocentní marží ze zisku před započtením úroků, daní a odpisů?“ ptá se investor Rickwood. Potenciál růstu je podle něj obrovský. Odhaduje, že asi 15 procent současného trhu myček je založeno právě na členství. Když se zákazníci z nečlenů stanou členy, znamená to třináctkrát vyšší návštěvnost a o 10 procent vyšší tržby. Pokud by se jen 10 procent řidičů přesunulo do kategorie členů, zvýšil by se celkový počet mytí v USA ze 2 miliard na 3 miliardy ročně.

This Is America

Přestože se v mnoha městech objevily stížnosti na dopravní zácpy, hluk či zápach chemikálií v okolí, představitelé měst mají v současnosti k dispozici jen omezený počet účinných protiopatření. Mezi ně patří například odepření stavebního povolení či přijetí změn v územních plánech. Je však těžké argumentovat proti rostoucím preferencím spotřebitelů.

„Nasnadě je otázka, proč lidé potřebuji více myček?“ ptá se ředitel generální ředitel asociace automyček Wulf. „Protože je po nich dostatečná poptávka a lidí, kteří chtějí mít čisté auto, přibývá,“ odpovídá si. Prognózy růstu tohoto odvětví jsou v dlouhodobém horizontu růžové. A zastánci vidí obrovský prostor pro další expanzi. „Statistiky prokázaly, že když se postaví více myček, více lidí v nich myje svá auta,“ říká Thomas Coffman z poradenské společnosti Miracle Car Wash Advisors.

Staromilců, jako je starosta města Streetsboro, naopak ubývá. Sám si stále myje auto s kbelíkem a mýdlovou vodou na příjezdové cestě ke svému domu. „Tohle je Amerika, lidé chtějí vydělávat peníze,“ řekl. „A už přišli, jak na to. Pomůže jim automyčka,“ uzavírá podle Bloombergu.