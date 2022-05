Stačí živnosťák a zájem. S franšízou můžete vlastní byznys rozjet snáz

Co je největší výhodou franšízy?

Výhodou je, že nemusíte nic nového vymýšlet. „Schováním“ za velkého hráče na trhu se soustředíte jen na svůj byznys. Vyvarujete se chyb, které podnikatelé na začátku dělají a které je často stojí spoustu času a peněz. Franšíza snižuje riziko neúspěchu v podnikání už na jeho startu. Míra přežití dosahuje až 80 procent oproti 20procentní šanci na úspěch, když podnikatel začíná sám.

Samozřejmě nepůjde to bez vašeho plného nasazení. Nemůžete očekávat, že vám franšízor přivede zákazníky, a tím i zisk. Takže tlak je podobný jako v každém podnikání, ale tady na to nejste sami.

Existují i nějaké nevýhody?

Nevýhodou může pro někoho být určitá ztráta nezávislosti kvůli pravidlům, která bude muset dodržovat, dále vstupní či další poplatky nebo kontroly ze strany franšízora. Dobrou zprávou ale je, že podmínky znáte předem a můžete si rozmyslet, zda je přijmete, nebo ne.

Pro koho se podnikání prostřednictvím franšízy hodí?

Pro každého, kdo je ochoten přijmout stanovená pravidla, má zájem podnikat a učit se novým věcem.

Musí mít zkušenosti z oboru?

Ve většině případů ne. Záleží spíše na schopnostech. Hodit se ovšem můžou dřívější zkušenosti s podnikáním nebo řízením podniku. Je totiž na franšízantovi, jak s poskytnutým know-how naloží. Garantovat úspěch mu nedokáže nikdo. Měl by byznys aktivně rozvíjet, aby dosáhl takových výsledků, jaké očekává.

Podle čeho vybírat firmu?

Zvolte si několik franšízorů, porovnejte jejich nabídky, postavení na trhu, zjistěte, kolik poboček provozují a jaké mají plány do budoucna. Promluvte si se zástupci firmy osobně, ideální je sejít se i se současnými franšízanty. Hodně pomáhá sledovat trendy, novinky, rozhovory, příběhy podnikatelů...

Co musí uchazeč o franšízu splňovat?

To je individuální. Franšízoři hledají takové kandidáty, kterým bude na jejich novém podnikání skutečně záležet, budou odhodlaní tvrdě pracovat, očekává se i jakási oddanost značce. Dále ocení dobrou znalost trhu, na němž bude podnikatel působit, povědomí o konkurenci a také konkrétní návrhy, například ohledně umístění pobočky.

Co všechno firmy franšízantům poskytují a co si zajišťují sami?

To opět záleží na typu franšízy. Většinou je součástí vstupního poplatku „franšízový paket“, který obsahuje například vizualizaci provozovny, školení, přístup k informačnímu systému, poradenství, dodavatele, grafický manuál, marketingové materiály. Franšízanti přicházejí s vytipovanou lokalitou, která pak projde schválením. Firma totiž nechce prodat licenci jen tak někomu. Pořád má zásadní zájem na tom, aby byl nový franšízant úspěšný. Takže ho třeba nenechá otevřít pobočku na nevhodném místě.

Stačí k provozování franšízy živnostenský list?

Obecně postačuje volná živnost, ale záleží na oboru. Třeba realitní franšízy nově spadají pod živnosti vázané. Každá firma je schopna zajistit franšízantovi i členům jeho týmu potřebné certifikáty. Některé společnosti jsou dokonce oprávněny je přímo udělovat.

Lenka Nováková Oblasti franšízinku se profesně věnuje od roku 2010.

V současné době působí jako konzultant mezinárodní poradenské skupiny PROFIT system® pro ČR a SR.

Je odpovědná za management služeb portálu Franchising.cz a Franchising.sk.

Licenční poplatky a celková výše počáteční investice se u jednotlivých značek liší, dá se říct nějaké rozmezí nebo lze uvést příklady?

Vstupní poplatek například u prodejce dveří Solodoor činí 250 tisíc korun, u výživových poraden Nutriadapt 30 až 150 tisíc korun, u Bageterie Boulevard okolo 370 tisíc korun.

Celková výše investice tak může být od 150 tisíc až po desítky milionů korun. Ovlivňují ji třeba i rozsah získané územní exkluzivity, stavební práce a úpravy obchodních prostor nebo vybavení provozovny. Kromě počátečního vkladu pak může být franšízant vázaný minimálním množstvím odebíraného zboží nebo může mít stanovené finanční cíle plnění.

Pokud je člověk v branži úplný nováček, vyškolí ho?

Ano, počáteční, ale i průběžná školení jsou důležitou součástí fungování franšízového systému. Mohou trvat týdny, ale i rok. Probíhají v sídle franšízora i na pobočce franšízanta. Můžou obsahovat trénink obchodních schopností, počítačových dovedností nebo legislativních znalostí. Liší se i školení potřebná pro start podnikání a následná pro udržení a rozvoj systému, včetně zavádění inovací. Některé firmy nabízejí školení nejen franšízantů, ale i stávajících či budoucích zaměstnanců provozovny.

Co když se franšízant neosvědčí?

Firma samozřejmě průběžně monitoruje franšízantovo podnikání, vidí například do informačního systému nebo dostává reporty a může na situaci reagovat. Pokud je přece jen třeba spolupráci ukončit, značka by měla mít možnost podnik převzít – odkoupit a buď si jej ponechat, nebo pro něj najít jiného zájemce. Podmínky ukončení spolupráce by měly být součástí smlouvy.

Je obvyklé, aby měl podnikatel více franšíz stejné značky?

Ano, pokud to firma umožňuje, je to dokonce vítané. Pro franšízora je výhodnější spravovat 100 poboček s 30 lidmi, než 100 podnikatelů se stovkou provozoven. Na druhou stranu i pro franšízanta je motivující a finančně zajímavé mít více poboček nebo například celý region.

Je franšízing v Česku rozšířený? Jak jsme na tom ve srovnání se světem?

Ano, jeho obliba vzrůstá. Na trhu působí asi 300 firem, přes 65 procent franšíz je domácích. Stále jsme také atraktivním trhem pro vstup zahraničních značek. Stoupá i počet českých franšízorů, kteří chtějí uspět za hranicemi. Ještě nedosahujeme čísel západní Evropy nebo Polska, ale i to se postupně mění. Velký posun vidíme rovněž v tom, jak firmy budují franšízový systém – mnohem častěji se svěřují do rukou profesionálních poradců. Takže už jim systémy „neopravujeme“, ale tvoříme je kvalitně již od začátku.