Muži došli. V ukrajinských uhelných dolech poprvé pracují ženy

„Vzala jsem tuto práci, jelikož začala válka a nic volného jinak nebylo,“ uvedla agentuře Reuters dvaadvacetiletá studentka Krystyna, která zatím pod zemí strávila pět měsíců. Obsluhuje úzkorozchodnou elektrickou lokomotivu, díky níž se dělníci dostávají více než 4 kilometry hluboko.

Krystyna zároveň dodává, že práce je sice těžká, ale zajímavá. Oceňuje hlavně solidní mzdu a cítí povinnost udělat něco pro ty, kteří se rozhodli odejít bojovat na frontu. Musí ale nyní trávit čas bez své matky i čtyřletého bratra Denyse. Její rodné město Pavlohrad leží totiž asi 100 kilometrů od válečné zóny a dopady ruských raket tam jsou prakticky na denním pořádku.

Ve stejném dole, který se agentura Reuters rozhodla přímo nejmenovat, dříve pracoval i její bratr. Už na počátku invaze ale byl jedním z těch, kteří se rozhodli vstoupit do armády. Krystyna ale o něj má strach. „Naše kluky odvedli na frontu a my je nyní musíme podporovat. V dole by jinak neměl kdo pracovat,“ uvedla pro Reuters dvaadvacetiletá ukrajinská pracovnice.

Klenot sovětské éry

Vlastníkem většiny dolů na Ukrajině je soukromá energetická firma DTEK. Ta pro Reuters uvedla, že ve válce proti Rusku momentálně bojuje asi 3 z 20 tisíců horníků. Podnik, kde pracuje i Krystyna, celkově zaměstnává zhruba tisícovku horníků. Vedení informovalo, že během nynějších bojů asi 42 lidí zahynulo.

Ukrajinský uhelný průmysl se kdysi řadil mezi největší v Evropě, předtím to byla i velká chlouba Sovětského svazu. Po jeho rozpadu ale význam ukrajinského uhlí začal postupně upadat a invaze tomu nijak nepomohla. Rusko totiž od té doby několik ukrajinských dolů na východě okupuje.

Až čtyři stovky žen

Ženy nemohly v ukrajinských dolech pracovat už za sovětské éry. Tehdejší režim práci v podzemí ženám zakázal i kvůli silné fyzické náročnosti. Během války ale toto opatření neplatí a v dolech společnosti DTEK momentálně pracuje asi 400 žen, což je zhruba 2,5 procenta celkového počtu zaměstnanců, kteří se prací v podzemí živí.

„Děláme stejné co muži. Vyhýbáme se jen velmi těžkým břemenům, které nemůžeme zvednout,“ říká třiačtyřicetiletá Natalia, která ještě před válkou pracovala jako prodavačka v obchodě s elektronikou. Následovala svého devatenáctiletého syna, který se rozhodl do dolu odejít už po škole. Ačkoliv svého syna dlouho přesvědčovala, aby se rozhodl jinak, nyní jsou v podstatě kolegové.