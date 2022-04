K obnově Ukrajiny přispěje i káva. Mladí založili platformu nabízející pomoc

Už brzy by se mohla na dveřích podniků v Česku začít objevovat nálepka s logem slunečnice. Myšlenka je jednoduchá. Propojit konkrétní ukrajinské podniky, které potřebují pomoc, s podobnými zařízeními ve světě.

„Co chceme udělat je, že bychom propojili například kavárnu v Kyjevě a kavárnu v Praze. Stačilo by, aby pražská kavárna nalepila nálepku s naším symbolem a QR kódem na dveře, tím by se její návštěvníci mohli dozvědět o kavárně na Ukrajině a o tom, co potřebuje a jak jí pomoci,“ vysvětluje jeden ze zakladatelů projektu dvaatřicetiletý Dmytro Zaraževskyj.

Prvním krokem je podniky propojit, druhým může být podle Zaraževského to, že návštěvníci budou moci finančně podpořit přímo spolupracující podnik na Ukrajině.

Pomoc s obnovou Ukrajiny

Chystaná novinka je součástí platformy Support Ukraine Now (česky Podpořte Ukrajinu nyní), kterou vytvořili mladí Ukrajinci a přes kterou jde pomoci jejich zemi. Využili k tomu sílu internetu a společenství globální skupiny mladých, které sdružuje Světové ekonomické fórum ve tři sta pobočkách po celém světě. Komunita Mladých globálních lídrů sdružuje lidi ve věku od 18 do 35 let.

Mladí Ukrajinci při vymýšlení popsaného nápadu s propojováním konkrétních podniků mysleli už na budoucnost a obnovu své země. „Válka dříve nebo později skončí a bude potřeba zemi opravit. Platforma tak může v budoucnu sloužit i k tomu, jak pomoci znovu naši zemi vybudovat,“ přibližuje Zaraževskyj. Už nyní Ukrajina vyčísluje škody, které způsobila ruská invaze na 12,7 bilionu korun.

Informace ve čtyřiceti jazycích

Platforma se už nyní snaží propojovat pomoc a dobrovolníky po celém světě. Shromažďuje proto všechny druhy pomoci a nabízí oficiální odkazy na ověřené organizace, které pomoc zprostředkovávají. Web platformy je nyní dostupný ve čtyřiceti jazycích. „Pro každou zemi jde rozkliknout seznam pomoci, která je z té země možná,“ popisuje Zaraževskyj.

Symbol slunečnice si platforma vybrala proto, že jde o národní květinu Ukrajiny. Zároveň má odkazovat na myšlenku projektu, že každé semínko představuje konkrétní pomoc, což se podle tvůrců platformy počítá.