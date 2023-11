Využíváte přírodu, ale škodíte jí. Britský hlídací pes zakázal reklamu Toyoty

Desítky vozů Toyota Hilux projíždějí terénem včetně říčního brodu, pak se společně připojí na silnici a projíždějí městskou oblastí. Nakonec jediný vůz vjede na příjezdovou cestu luxusní vily. „Toyota Hilux – Zrozena k toulkám,“ říká komentář. Na plakátech ke kampani jsou v popředí zobrazena dvě vozidla, za nimiž následuje skupina dalších, které se prohánějí skalnatým terénem, zatímco nad nimi se vznáší oblak prachu.

Stížnost na tyto reklamy podala organizace Adfree Cities, která se snaží odstranit reklamy z veřejných prostranství obecně. Ve spolupráci s britskou skupinou Badvertising uvádí, že právě díla, jako je toto, schvalují chování škodlivé pro životní prostředí. Zároveň požaduje zákaz všech reklam na výrobky nebo služby spojené s produkcí vysokého obsahu CO 2 .

Britský hlídací pes, úřad ASA, na základě jejich reakce rozhodl, že reklamy propagují používání vozidel způsobem, který nebere v úvahu jejich vliv na přírodu a životní prostředí. „Nebyly vytvořeny s pocitem odpovědnosti vůči společnosti,“ dodala instituce.

„V těchto reklamách Toyota ztělesňuje naprostou neúctu k přírodě i klimatu, neboť v nich vystupují velká, přírodu znečišťující vozidla, která se řítí rychlostí skrze řeky a divoké pastviny,“ uvedla šéfka společnosti Adfree Cities Veronica Wignallová.

