V 97 letech zemřel muž, který dal Toyotě kvalitu a prosadil hybridní Prius

Tojoda, který do firmy nastoupil v roce 1952, stál v čele expanze firmy do Spojených států a pod jeho vedením Toyota uvedla na trh luxusní značku Lexus a hybridní model Prius. Za průkopnictví nového modelu kontroly kvality ve výrobě se mu dostalo celosvětového uznání, uvedla agentura Reuters.

„Šoičiró Tojoda pozvedl Toyotu na světovou automobilovou špičku,“ uvedl v kondolenci japonský premiér Fumio Kišida. Tojoda zemřel necelý měsíc po tom, co jeho syn Akio Tojoda oznámil odchod z funkce prezidenta firmy. Akio Tojoda, který je ve vedení automobilky třetí generací zakladatelské rodiny, se od dubna stane předsedou představenstva.

Tojoda postgraduálně studoval inženýrství na univerzitě v Tohoku. Kdysi řekl, že nikdy nezapomněl na otcovu připomínku, že „inženýr patří do tovární haly“. Vzpomínal také, že jeho první prací u Toyoty byla kontrola vrácených automobilů kvůli závadám.

Když byl v roce 1957 pověřen testovací jízdou s vozem Toyota Crown po Spojených státech, doporučil společnosti, aby zahájila export. Prodej vozu, který Američané považovali za málo výkonný, byl později zrušen.

„Byla to vážná chyba,“ řekl později Tojoda. „Přesto jsem se ze svého chybného rozhodnutí poučil a byl jsem odhodlán vyvinout vysoce kvalitní vůz.“

V šedesátých letech byl Tojoda jedním z vedoucích pracovníků pověřených zavedením nového systému „totální kontroly kvality“, založeného na myšlenkách amerického profesora Williama Deminga.

V rámci tohoto systému, který později okopírovaly i další automobilky a firmy v jiných odvětvích, byli pracovníci vybízeni k tomu, aby přispívali návrhy na zlepšení výroby a snížení počtu závad.

„Ten program změnil firemní kulturu Toyoty,“ napsal Tojoda později ve vzpomínkách, které zveřejnil japonský deník Nikkei. Za svou práci v oblasti kvality byl Tojoda v roce 1961 jmenován výkonným ředitelem Toyoty. V roce 1981 nastoupil do čela prodejní organizace podniku.

Po sloučení výrobních a prodejních organizací o rok později převzal vedení nově integrované společnosti Toyota Motor a v letech 1992 až 1999 zastával funkci předsedy.

Jako šéf japonské podnikatelské lobby Keidanren v letech 1994 až 1998 Tojoda lobboval za deregulaci růstových odvětví, jako jsou mobilní telefony, a za snížení sazby daně z příjmu právnických osob.

Šoičiró Tojoda nastoupil do Toyoty dva roky po tom, co byl jeho otec Kiičiró nucen odstoupit z funkce prezidenta firmy. Toyota se tehdy dostala do finančních problémů a pomoc pro ni tehdy zprostředkovala japonská centrální banka.

„Nezapomněl jsem,“ řekl Tojoda v roce 2014, když vyprávěl, jak centrální banka pomohla jeho podnik v roce 1950 zachránit. Řekl také, že ho kariéra naučila, že žádný podnik nemusí vydržet a že většina jich po 30 letech upadá.