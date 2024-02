Ne tolik zelený Texas. Stát chystá výstavbu nové elektrárny na plyn

Výstavbu nové plynové elektrárny o výkonu 1,2 gigawattů plánuje společnost Sandow Lakes Energy Company zhruba 100 kilometrů východně od Austinu. Provoz by se měl nacházet na místě bývalé hliníkárny společnosti Alcoa. Informovala o tom agentura Bloomberg.

Výroba elektřiny by zde mohla být zahájena v roce 2028. Jakmile se to podaří, továrna by měla produkovat zhruba tolik energie jako standardní jaderné zařízení. Výkon bude stejný jako první fáze připravovaného britského větrného parku na moři s názvem Dogger Bank, který by měl být největším svého druhu na celém světě.

Počítá se s tím, že elektřina vyrobená v této elektrárně vystačí pro více než 800 tisíc amerických domácností. „Jak Texas neustále roste, je zásadní zvýšit kapacitu a spolehlivost naší energetické sítě,“ okomentoval projekt guvernér Greg Abbott.

Výstavba plynové elektrárny na území Texasu je jedním z důsledků nedávných blackoutů, s nimiž tamější obyvatelé opakovaně bojovali. Během zimy roku 2021 tu například vlivem rekordně mrazivého počasí byly miliony lidí i několik dnů bez dodávek proudu.

Elektrická rozvodná síť státu v té době zkolabovala kvůli souhře několika faktorů, mezi které patřil především extrémní odběr elektřiny způsobený využíváním elektrických přímotopů. Větrné elektrárny tehdy zamrzly a přestaly fungovat úplně, z provozu ale byla vyřazena i část starších plynových elektráren, uzavírá Bloomberg.