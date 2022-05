Odvrácená strana luny. Sen o štěstí střídají myšlenky na sebevraždu

Iyamuosa, kteý svůj příběh popsal pro časopis Bloomberg Businesweek, doufal, že díky výnosům z nákupu luny bude moci odjet studovat na univerzitu v kanadském Torontu. V hlavním městě Nigérie, odkud pochází, totiž nemá žádné vyhlídky. Spousta pracovních pozic je zde zaplacena pouhými dvěma dolary na den, některé ještě méně.

Nigerijec se proto do luny, která nabízela zajímavou investiční příležitost, rozhodl investovat své veškeré úspory. Několik měsíců se zdálo, že mu plán vychází. „Posílal jsem peníze své matce i sourozencům, konečně jsem se mohl i pořádně najíst,“ líčil amatérský investor.

Letos v květnu se ale luna a na ní navázaná terra zhroutily. Luna už tak odepsala přes šedesát miliard dolarů a její hodnota je jen symbolicky nad čistou nulou. „Vůbec jsem nevěděl, co mám dělat. Měl jsem pocit, že prostě umřu,“ říká Iyamuosa a dodává, že se myšlenky na sebevraždu zahnal jen kvůli ohledům na matku, kterou by jeho smrt zničila.

Strmý pád kurzu luny - další grafy kryptoměn najdete v kurzovním lístku na idnes.cz/kurzy

Sociální sítě jsou nyní plné podobných příběhů investorů, kteří nákupem luny přišli o životní úspory. Na sociální sítí Reddit jsou dokonce v diskuzním fóru věnovaném luně a s ní svázané měně terra uvedeny kontakty na telefonní linky, kam se mohou obracet neúspěšní investoři zvažující sebevraždu.

Dominik Stroukal, hlavní ekonom platební instituce Roger, nevylučuje možnost, že někdo z tvůrců terry a luny kvůli pádu zamíří před soud. „Policie se o případ již zajímá. Není totiž úplně košer, když investorům slibujete, že jim zajistíte stabilitu, a pak přijde takový pád.“

Spirála smrti

Stabilitu, kterou zmiňuje Stroukal, tvůrci celého systému skutečně slibovali. Kryptoměna luna totiž na sebe měla navázaný stablecoin terra, který si měl díky složitému algoritmu udržovat stálou hodnotu na úrovni jednoho dolaru. Stablecoiny se už dříve staly důležitou součástí kryptosvěta jakožto náhrada tradiční hotovosti. Jsou navrženy tak, aby měly konstantní hodnotu, je proto snazší je používat k placení za věci v reálném světě.

V praxi systém systém fungoval následovně. Stablecoin terra bylo možné vyměnit za jeden dolar tokenu luna. Pokud tedy měla luna hodnotu deset dolarů, dal se jeden stablecoin terra vyměnit za jednu desetinu nové luny. Tu pak investoři mohli prodat na burze za jeden dolar.

Celý systém měl ale jednu velkou vadu. Projekt by totiž neunesl situaci, kdy by investoři chtěli větší množství terry vyměnit za lunu. Čím více lun by bylo vydáno, tím více by totiž její cena klesala. To by znamenalo, že by síť musela vydávat ještě více lun a tím by se pokles prohluboval. Na Wall Street se pro tento jev vžilo označení spirála smrti.

Podobně temný scénář se nakonec naplnil. Luna začala klesat při všeobecném propadu cen všech aktiv. Poté, co jeden obchodník provedl rozsáhlou výměnu terry za konkurenční stablecoiny, klesla cena terry na 99 centů, což mezi investory vyvolalo spekulace o ohrožení fixace dolaru - terra si totiž měla vždy zachovávat hodnotu jednoho dolaru.

Zakladatel celého systému, Jihokorejec Do Kwon, nashromáždil bitcoiny v hodnotě několika miliard dolarů jako rezervu, která měla terru v případě nouze podpořit. Na Twitteru zároveň vyjádřil důvěru ve stabilitu terry. Následující den však odkupy terry pokračovaly, což lunu donutilo vydat další její tokeny. A smrtonosná spirála se mohla naplno roztočit.

Jako byste pozorovali svůj dům v plamenech

Nigerijský investor Iyamuosa dny po pádu strávil s nevěřícným pocitem. Zbylo mu posledních dvacet dolarů. Nevzdává se ale naděje a snaží se najít nový krypto projekt, který by mu jeho ztracené peníze vrátil. Jeho sen přestěhovat se za studiem do Kanady je v nedohlednu.

Další investoři říkají, že byli připraveni na vzestupy a pády, ale tak rychlý pád si představit nedovedli. Senior Bernier, čtyřiadvacetiletý dodavatel podlahových krytin v Montrealu, říká, že kvůli pádu přišel o čtvrt milionu dolarů. „Připadalo mi, že sleduji, jak mi hoří vlastní dům,“ napsal další z investorů na Twitter.

Zakladatel celého systému dal vyjádření, že je zdrcen bolestí, kterou jeho vynález způsobil. Uvedl ale, že má plán na oživení svého finančního systému, tentokrát však bez stablecoinu. I přes bolestný pád se najdou investoři, kteří ve znovuzrození terry i luny věří.

Spekulanti na scéně

Jedna luna, která na konci dubna stála téměř sto dolarů, se dnes obchoduje za zlomek jednoho centu. Cena je tedy tak nízko, že přilákala nával spekulantů. Ti sázejí na to, že se měna zázračně zotaví, přičemž někteří se drží přesvědčení, že celý projekt je prostě příliš velký na to, aby jen tak padl.

Jihokorejská Komise pro finanční služby už ale před investováním do luny varovala. I tak počet investorů do této kryptoměny na hlavních jihokorejských burzách během pouhých dvou dnů vzrostl o více než polovinu a k 15. květnu činil už 280 000. Nákupy pocházely převážně od korejských spekulantů, jen menší část pak byla ze zahraničí.