Konec snu o stabilní kryptoměně. Terra s lunou padly, investoři přišli o vše

Stablecoin je kryptoměna, jejíž hodnota je pevně navázaná na cenu jiného aktiva, a to buď další kryptoměny, klasické měny nebo komodity v poměru jedna ku jedné. Nejznámějším stablecoinem je tether, který je částečně krytý rezervami skutečných dolarů.

Nedávno se začaly objevovat takzvané algoritmické stablecoiny, jako je právě terraUSD (UST). K udržení hodnoty UST sloužila právě luna. Zjednodušeně řečeno měl komplikovaný mechanismus zaručit, že pokud by se cena jednoho UST dostala pod jeden dolar nebo nad něj, účastníci trhu budou motivováni k tomu, aby UST vyměnili za lunu nebo naopak. Tím by se pak udržoval poměr 1:1. Hodnota UST je tak navázána na algoritmus, který v podstatě slibuje, že jeden UST bude vždy vyměnitelný za token luna v hodnotě jednoho amerického dolaru.

Zranitelný algoritmus

Co konkrétně stojí za mohutným výprodejem, po němž kryptoměna luna dosahuje téměř nulové hodnoty, zatím nelze s určitostí říct. Je ale pravděpodobné, že za něj může nedokonalost a zranitelnost algoritmu, na který je terraUSD a potažmo i luna navázaná.

Podle Dominika Stroukala, hlavního ekonoma platební instituce Roger, jsou ve hře dvě hlavní možnosti. První z nich je, že se systém sesypal pod svou vlastní vahou. Respektive že motivace uvnitř něj nebyly nastaveny správně pro případ, že dojde k propadu. „V růstu funguje leccos, v propadu se ale oddělí zrno od plev a ukáže se, kdo má celý systém nastaven správně,“ vysvětlil Stroukal.

Tato varianta by podle ekonoma byla tou lepší, neboť by šlo v uvozovkách jen o to, že systém nebyl nastaven správně. Z toho by se následně mohl poučit nejen tento projekt, ale i řada dalších. Systém by se nastavil lépe a do budoucna se mohl navrátit k lepším číslům.

Ve hře je ale ještě varianta cíleného rozkladu. Loni se na internetu objevil návod na to, jak tento projekt položit a zároveň na tom vydělat. Podle něj stačí na uskutečnění tohoto plánu sto milionů dolarů. Systém by se po dodržení všech kroků návodu měl rozsypat a útočník by si odnesl výdělek.

Návod navíc nebyl nic tajného. „O tomto návodu vlastně všichni věděli, bylo to na diskuzním fóru. Lidé, kteří to četli, si říkali, že to pravděpodobně bude fungovat. Otázka ale byla, zda někdo s takovým objemem peněz bude ochotný takto riskovat. Je však možné, že návodu někdo skutečně využil,“ dodává Stroukal.

Propad se dotkl i běžných investorů

Dění, jež vedlo k odepsání skoro veškeré hodnoty terryUSD a na ní navázané luny, lze v kostce popsat následovně. Koncem minulého víkendu nastala masivní poptávka po stablecoinu UST, což způsobilo, že se cena tokenu propadla pod 99 centů. Nadace Luna Foundation Guard stojící za UST přispěchala s půjčkou 1,5 miliardy dolarů, aby měla dostatek kapitálu v případě, že by algoritmus přestal fungovat. Ani tato snaha ale ničemu nepomohla a cena UST se v pátek 13. května dostala dokonce na 0,04 dolaru.

Situace se koncem týdne zhoršila natolik, že se musel pozastavit celý systém, na němž terraUSD běží. Tým kolem stablecoinu terraUSD slíbil, že na odstranění problému bude pracovat a komunita se včas dozví o všech novinkách.

Problém, který tým terry slíbil vyřešit, rozhodně není malý. Investoři, kteří celému projektu věřili, přišli kvůli propadu o veškerou svou investici. Terra se na rozdíl od řady jiných kryptoprojektů dokázala dostat z ryze fanouškovské záležitosti do hlavního proudu. Projektu tak uvěřila i řada běžných investorů, kteří následně přišli o veškeré investované peníze.

Otřes pro celý kryptosvět

Ať už za pádem projektu stablecoinu terraUSD a na něj navázané luny stálo cokoli, otřásl krach celým kryptosvětem. Ohromné výprodeje a s nimi spojená panika se dotkly i ostatních kryptoměn. Směrem dolů tak zamířily i známější kryptoměny, jako je například bitcoin či ethereum.

Za tímto trendem poslední doby však stojí i řada dalších faktorů, jako byl nedávný pokles kurzů akcií a dalších aktiv. „Za výprodeji a strmým pádem cen kryptoměn stojí celosvětová finanční nejistota, rostoucí inflace a zejména pak reakce méně zkušených investorů, kteří podlehli obavám z budoucího vývoje trhu,“ uvedl Adam Neuberger, spoluzakladatel projektu Probinex

Altocoin je označení pro kryptoměny, které vznikly po bitcoinu

Bitcoin i ethereum už se pomalu odráží ode dna. Pošramocená ovšem může zůstat důvěra v celý kryptoměnový svět. „Taková událost vždycky otřese s důvěrou v celý trh. Není to ale symetrické, zahýbe to více s důvěrou v altcoiny než bitocion. Ukazuje se, že výhoda bitcoinů je v tom, že jsou v zásadě jednoduché,“ vysvětlil Stroukal pro iDNES.cz.

Pád terry a luny možná nebyl překvapením

Terra měla od začátku existence i řadu kritiků. Jedním z nejvýraznějších byl Kevin Zhou, který se v oboru pohybuje už od roku 2011, kdy pracoval na rané burze Buttercoin a poté vedl obchodování na burze Kraken. V roce 2018 založil svůj kryptografický hedgeový fond Galois Capital. „Terra představuje systémové riziko pro celý kryptografický prostor,“ nechal se v jednom z rozhovorů slyšet Zhou. Dále uvedl, že jeho tweetování o této kryptoměně je v podstatě veřejná služba, protože chce, aby o tomto nebezpečí byl informován každý.

Podle Dominika Stroukala jsou stablecoiny něčím, co vlastně není dostatečně transparentní. „Je to neprozkoumaná věc, kdy se snadno může stát, že to celé padne. Nikdo soudný tak nemohl tvrdit, že jde o něco spolehlivého. U stablecoinů založených na algoritmu v jejich kódu zkrátka mohou být chyby,“ uvedl Stroukal na úterním diskuzním fóru České národní banky.

Nabízí se tak otázka, zda si za peníze utopené v terře nemohou sami důvěřiví investoři. Podle Stroukala to ale takto jednoduché není. „U tohoto stablecoinu se slibovala stabilita, kterou měl zaručit algoritmus. Tyto sliby byly přestřelené, chyba je tak možná na obou stranách,“ dodal.

Aktuálně tak vůbec není vyloučené, že kvůli pádu půjde někdo z tvůrců terry před soud. „Policie se o případ již zajímá a je třeba říct, že není úplně košer, když investorům slibujete že zajistíte stabilitu a pak přijde takový pád. Je to, jako kdyby slibovali, že stabilitu zajistí dolarem, ale neměli ho dost,“ dodává Stroukal.

Mohou se terra s lunou ještě vzpamatovat?

Podle Petra Saneterníka, spoluzakladatele analytického webu Crypviz.io, se stablecoin terraUSD a její token luna ještě ode dna odrazit mohou, bude to ale obtížné. „Terra a luna se ještě mohou vzpamatovat. Jsme jen lidé a chyby se dějí, zvláště v kryptoměnách. Teď se ukáže opravdová kvalita vývojářů a jaké dokážou vymyslet řešení. Návrat ale bude skrze zničenou reputaci a obří ztráty velmi obtížný.“

O něco méně optimistický pak je Stroukal. „Terra má pořád ještě nenulovou hodnotu. Přežít tak terra i luna mohou, ale nikdo soudný, koho znám, si nemyslí, že tomuto konceptu lze věřit. Je to přece něco, co slibovalo stabilitu, ale toho teď nedostálo. Je tedy jasné, že do budoucna tomuto konceptu nikdo nebude věřit. To se týká všech stablecoinů, protože slibují něco, co zkrátka nemohou splnit,“ uzavírá ekonom.