Eemshaven dosud odbavil 30 lodí s plynem pro Česko, většinu tvořily lodě z USA

V pátek informovala společnost ČEZ, která má terminál v pronájmu. Podle ní byl v dodávkách do terminálu vyloučen plyn z Ruska, většinu tvořily lodě z USA. ČEZ si loni také zajistil kapacity na LNG v Německu, plyn z nich bude k dispozici od roku 2027.

Terminál v Eemshavenu zahájil provoz v polovině září 2022. Tehdy šlo o první terminál na zkapalněný zemní plyn spuštěný v Evropě od začátku války na Ukrajině. Zařízení umožňuje zpracovat až osm miliard metrů krychlových plynu ročně, z toho až tři miliardy jsou určeny pro Česko. Česká republika, respektive společnost ČEZ, má kapacity v terminálu pronajaté do roku 2027. Vedle ČEZ využívají terminál také nadnárodní společnosti Shell a Engie.

Podle generálního ředitele ČEZ terminál funguje podle plánu. „Loni každý měsíc připluly v průměru dva tankery s plynem určeným pro Českou republiku a podobným tempem chceme pokračovat i letos. Nákupy lodí s plynem i spolupráce s našimi partnery v Eemshavenu nám umožňuje získávat další zkušenosti na trhu s LNG, které dále zúročujeme. V závěru loňského roku se nám tak podařilo získat podíl v dalším terminálu, a to na Labi ve městě Stade nedaleko Hamburku,“ uvedl Beneš.

Většina lodí, které do nizozemského terminálu připluly s plynem určeným pro Česko, vyrazily podle ČEZ ze Spojených států, a to z Louisiany nebo z Texasu. Další tankery připluly z Afriky a z Jižní Ameriky. Naopak žádná z dodávek podle firmy není z Ruska.

Terminál v Eemshavenu tvoří dvě plavidla, která umožňují skladování LNG a jeho zplyňování. Do terminálu se dováží zkapalněný zemní plyn na speciálně upravených tankerech, který se po ohřátí v terminálu a převedení do plynného skupenství vtláčí do soustavy přepravních plynovodů.

V závěru loňského roku Česko společně s ČEZ získalo kapacitu také v budovaném pevninském terminálu na LNG v Německu. V terminálu Stade nedaleko Hamburku bude mít od roku 2027 k dispozici dvě miliardy metrů krychlových plynu ročně, což je více než čtvrtina současné tuzemské spotřeby. Firma podepsala s provozovatelem smlouvu na 15 let s možností prodloužení.

ČEZ zároveň deklaroval, že bude sledovat i další možnosti získání kapacit v dalších terminálech LNG. Loni společnost například jednala o zajištění kapacity v terminálu na LNG v Polsku, vzhledem k nabízeným podmínkám však tuto variantu nakonec odložila.