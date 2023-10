Je nesmysl, aby energetici vydělávali a průmysl skomíral, říká expert

Vláda nedávno koupila plynovody od Net4Gas za 5 miliard korun. Koupila ale zadluženou společnost, o kterou nakonec ztratil zájem i Daniel Křetínský. Ten zpravidla nakupuje velice rozumně a s budoucím zhodnocením. Udělal ministr Síkela a jeho tým chybu?

Vůbec bych neřekl, že udělali chybu. Toto je zásadní příležitost napravit chyby minulosti. Současná krize v energetice, která je poměrně rozsáhlá a přešla do latentní krize ekonomické. V takové době je možné kupovat aktiva. Mimochodem, umíte si představit, že by Borealis a Allianz fondy prodávaly takto výnosné aktivum v době, kdy jim generovalo kolem šesti miliard korun ročně? Já tedy rozhodně ne. Oni se rozhodli to aktivum prodat, protože si peníze z něj už vyplatili.

Rozumím, ale zase bylo dobré vydělávat, ne?

Uvědomte si, co se skutečně stalo. V roce 2013 došlo k nákupu těchto plynovodů od společnosti RWE. Tehdejší cenovka byla 1,6 miliardy korun. Okamžitě poté došlo k snížení základního jmění novým nabyvatelem – tedy Net4Gas. Ten si tím vyplatil většinu kupní ceny už dopředu. Zároveň vydal dluhopisy a vzal si bankovní úvěr.

Takhle se privatizovalo OKD za Zdeňka Bakaly, ne?

To je paralela, kterou není možno nevidět. V OKD byl velký nerozdělený zisk, na to si společnost pana Bakaly vzala úvěr a vyplatila si peníze. To bylo medializováno jako porušení práv při správě cizího majetku a nejen. Tady je to ještě horší. Tady se přesouvá strategické aktivum na území České republiky a končící majitel se chová zcela kořistnicky.

Pavel Janeček V letech 1986 až 1991 absolvoval elektrotechnickou fakultu ČVUT Praha.

Po skončení studia pracoval jako obchodní a marketingový manažer ve společnosti Cheming Pardubice. V letech 1997 až 2013 pracoval pro společnost Explorer Capital Investment, New York, společnost byla ultimativním majitelem společnosti Karma a. s., kde působil od roku 1998 do roku 2013 jako ředitel společnosti.

Od června 1998 do roku 2011 působil také ve společnosti Fég ZRt., Maďarsko, jako Management Advisor. Dále v letech 2004 až 2005 pracoval pro společnost Pergo (Trelleborg, Švédsko).

V říjnu 2014 byl pověřen řízením úseku vedení společnosti Pražská Plynárenská, a. s.. Ve funkci skončil v lednu 2021.

Nyní se zabývá výrobou krbových kamen, plynových spotřebičů.

Takže udělala vláda chybu?

Neudělala. Jak jsem uvedl výše, vláda využila šance koupit tak strategické aktivum. To, že to mohlo být realizováno za lepších podmínek, je druhá věc. Navíc nikde není psáno, že musí sto procent firmy zůstat v rukou státu. Já si dokážu představit, že kdybych tu akvizici dělal já, chtěl bych po někdejších majitelích ty peníze zpátky. Minimálně bych třeba šel vyjednávat o vrácení zálohy na dividendu – to je 2,9 miliardy, plus bych chtěl částečnou úhradu dluhu. Dovedu si představit, že vytvořit tlak, i mediální v mateřských zemích Borealis a Alliaz, tedy v Kanadě a Německu, vůbec nemusí být kontraproduktivní. Takhle se akvizice dělají.

Takže deal, který může mít pokračování. Bez něj bychom vlastně nedostali ke koncovým uživatelům ani zkapalněný plyn z terminálu v nizozemském Eemshavenu, kde má Česko podíl, že?

Přesně. Net4Gas jsou čtyři tisíce kilometrů trubek. To není jedna roura na plyn ze Slovenska do Německa. Dovolím si dodat jednu věc, ERÚ selhal.

Jak?

No v řešení regulace cenové úrovně. Dovolil vyplacení peněz ze strategického aktiva.

Když jsme u zkapalněného plynu. Co říkáte na to, že firmy z USA ho do Evropy prodávají s maržemi, které jsou násobně vyšší, než u jiných odběratelů?

Uvědomte si to, že poměr ceny plynu pro uživatele USA a Evropy je sedmkrát ve prospěch těch amerických. To je selhání Evropské unie. Ze závislosti na Rusku jsme se stali závislými na zemích, které bezostyšně hájí své zájmy a využívají neschopnosti Evropy si zajistit suroviny za příznivé ceny. Když je někde monopol, je to prostě špatně. Navíc, my jsme se od ruského plynu neodřízli. Stále nakupujeme 40 milionů kubíků plynu potrubním systémem přes Ukrajinu. Dále nakupujeme zkapalněný zemní plyn Ruska, tam je dokonce 50procentní meziroční nárůst. Plynu je na planetě mnoho, ale stávající infrastruktura je omezená. Bez ruského plynu nejsme a ještě několik let nebudeme schopni pokrýt.

Nebyl tohle přesně ten případ, kdy Evropské úřady a regulátoři selhali? Neměli vyjednat lepší cenu pro jeden trh?

Nedávno proběhla již třetí aukce společného nákupu zemního plynu pro evropské země s nulovým výsledkem. Žijeme v konkurenčním prostředí. Navíc nic jako jednotný energetický trh v Evropě neexistuje. Podívejte se, kolik stojí elektrická energie ve Francii a kolik v Německu a kolik na Pyrenejském poloostrově. Ten trh není jednotný. V jednotlivých zemích jsou koncové ceny pro spotřebitele i průmysl konstruovány jinak. Podívejte se na naprosto bezprecedentní snahu Německa dotovat ceny energie pro firmy na jeho území. Ten rozdíl v cenách energie je 10 eur na megawattt hodinu a bude narůstat. Vláda by v tomto mohla a měla něco dělat, ale nedělá to. Nehájí český průmysl, hájí energetické oligarchy.

Má na to páky? Co by měla dělat?

Především by se měla přestat zaklínat Green Dealem a zkoumat, kdo ho schválil apod. To je minulost. Doporučil bych přestat okamžitě participovat na emisních povolenkách a otevřít v EU diskusi o jejich funkčnosti. Jde totiž o to, že pouze 50 % z jejich výnosů plní funkci, a zbývajících 50 % je finanční výnos spekulantů. Je třeba si přestat hrát na solidaritu jednotlivých zemí a hájit zájmy občanů ČR a firem na území ČR. Přestat hovořit o nesmyslech placených z Modernizačního fondu EU, jde totiž o přerozdělování peněz ze zmíněných povolenek. Změnit způsob stanovování ceny elektrické energie a zásadně omezit spekulace s ní. Je přeci nesmysl, aby energetické koncerny vydělávaly meziročně násobky a firmy skomíraly. Dále doporučuji přehodnotit bezuzdnou podporu OZE, které v žádném případě nemohou nahradit tzv. stabilní zdroje a okamžitě urychlit výstavbu jaderných bloků. Úmyslně říkám bloků, protože jeden neřeší nic. K tomu ale musí vláda schválit alespoň ASEK (státní energetickou koncepci), jak slibuje od jara letošního roku a ještě ji ani nepředložila.

Platí teze, že když bude stát vlastnit výrobu energie, bude levnější?

Tím si jistý nejsem, ale jsem přesvědčen, že by stát měl vlastnit obchodníka s energiemi. Už jenom pro to, aby byl schopný dodávat svým institucím cenově dostupnou energii.

Čím se vůbec zabýváte nyní, od doby, když jste skončil v Pražské plynárenské?

Zabývám se výrobou krbových kamen, plynových spotřebičů ve společnosti Karma a nadále energetikou. Ve volném čase, pokud ho tedy mám, pomáhám manželce s provozem statku Český dvůr jako námezdní síla u koní.