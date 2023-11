Český průmysl jde ke dnu. Stejně jako ten německý, míní ekonomové

Ekonom Vladimír Pikora na dotaz moderátora, zda je to s průmyslem špatné, odpověděl, že je to průmyslem rozhodně špatné. „Když se povídáme na tu dnešní statistiku, tak nám ukázala pokles výroby až o pět procent. Když se díváme na objednávky, tak ty zahraniční byly něco přes jedno procento a ty domácí o dvanáct procent. Takže to je výrazný a tomu průmyslu se jednoznačně nedaří,“ uvedl ekonom.

Pikora navíc nemá pocit, že by průmyslu chtěla vláda nějak zásadně pomoci. „Naopak cítím ze všech stran, jak mu hází klacky pod nohy.“ Teď to může být podle něj právě i zmíněná cena energií. Od začátku se však podle něj jednalo o Green Deal. „Ve chvíli, kdy jsme ho začali takto tlačit, tak jsme věděli, že oproti Asii budeme v nevýhodě,“ dodal Pikora.

Průmysl mizící před očima

Podle ekonoma Lukáše Kovandy je na místě obava, že Německu vážně hrozí deindustrializace. „V nedávném šetření Německé obchodní a průmyslové komory vyšlo najevo, že třetina německých firem odchází ze země, nebo to zvažuje, a to kvůli vysokým cenám energií. A jestli, že se deindustrializuje odprůmyslní podstatná část německé ekonomiky, tak je to samozřejmě fatální rána i pro naši ekonomiku.“

Podle jeho slov jsme totiž ještě průmyslovější než samotné Německo. Nemáme navíc ani dořešenou koncepci, co s energiemi. „Dneska jsme o tom měli konferenci na půdě parlamentu. My vlastně nevíme, čím nahradit uhelné elektrárny, uhelnou elektřinu. Ta může být během dvou tří let nerentabilní kvůli vysokým cenám emisních povolenek,“ dodal Kovanda.

V souvislosti s tím také zmínil, že když vláda byla ještě v opozici, tak „se vládní strany zaklínaly tím, že pojedou do Bruselu a tam vyjednají nějaké to pozastavení programu emisních povolenek nebo jeho zjemnění.“ To se podle něj ovšem nestalo a my to před sebou valíme jako hroudu, ze které na nás jednou za čas něco odpadne.

„Teď se třeba ukazuje těch 71 procent té regulované složky. Z té hroudy ale na nás bude v posledních letech padat více a více,“ upozorňuje Kovanda a dodává, že lidé a firmy budou pod ještě větším tlakem a nikdo to neřeší.