Premiér s šéfem ČEZ vydají prohlášení k energetické bezpečnosti

Další podrobnosti k tiskové konferenci Úřad vlády neuvedl. V minulosti se premiér i ministři opakovaně vyjadřovali k možnostem rozdělení ČEZ, vyčlenění některé jeho části nebo vytěsnění minoritních akcionářů.

V současnosti se skupiny ČEZ a energetické bezpečnosti týká i běžící tendr na dostavbu Dukovan. Všichni tři uchazeči doručili firmě své nabídky, které ČEZ nyní vyhodnocuje. Do konce roku by měl oznámit pořadí na stupních vítězů. Vláda bude mít následně tři měsíce na to, aby posoudila a hlavně schválila výsledky dukovanského tendru.