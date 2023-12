Firmám se dovoz z Asie prodraží. Útoky na lodě v Rudém moři odnese spotřebitel

Pro přepravu zboží z Asie do Evropy je klíčový Suezský průplav, do kterého lodě ve směru z Asie vplouvají právě přes Rudé moře. V jeho jižní části, kolem úžiny Báb al-Mandab, ale v posledních dnech útočí raketami povstalečtí Húsíové. Útoky zesílily po začátku války mezi Izraelem a palestinským hnutím Hamás, které má podporu Húsíů a také Íránu. Na Suezském průplavu je globální obchod ovšem závislý asi z 12 procent, kontejnerová doprava zhruba z 30 procent.

Hledání alternativ

Útoky Húsíů v minulých dnech přinutily velké námořní firmy, aby přestaly své lodě mezi jihovýchodní Asií a Evropou posílat právě Suezským průplavem, což je nejkratší cesta. Místo toho nejčastěji volí trasu kolem mysu Dobré naděje na jihu Afriky, což zabere více dnů a stojí i více peněz, uvedla s odkazem na data serveru Veson Nautical stanice BBC.

„Situace v Suezském průplavu bude mít za následek zpoždění a může způsobit omezení dostupnosti některých produktů IKEA,“ uvedl mluvčí podniku. Firma podle něj hledá ještě další možnosti, jak zajistit, aby její produkty byly zákazníkům dostupné.

Společnost Electrolux uvedla, že ustavila pracovní skupinu, jejímž úkolem je najít vhodné alternativní trasy pro přepravu zboží nebo stanovit v přepravě priority. Firma na začátku tohoto týdne uvedla, že negativní dopady současných problémů na dopravu by nemusely trvat dlouho. Švédský podnik spolupracuje s těmi největšími námořními dopravci, jako je Maersk a CMA.

Cena za kontejner roste

Cena za dopravu klasického kontejneru z Číny do Středomoří tento týden v úterý činila v průměru 2 413 dolarů (53 900 Kč), kvůli útokům Húsíů se za prosinec zvýšila o 44 procent. Letošní minimum činilo 1 371 dolarů (30 600 Kč), poznamenal marketingový ředitel platformy Freightos Eytan Buchman. Freightos funguje jako rezervační a platební uzel pro mezinárodní nákladní dopravu.

V lednu 2022, v době vrcholících problémů za pandemie, kdy byl kvůli narušení dopravy v důsledku nařízených omezení v klíčových přístavech nedostatek kontejnerů, cena za přepravu kontejneru z Číny do Středomoří vzrostla až na 14 158 dolarů (316 000 Kč).

Jak se ale později omezení rušila a poptávka, zejména v Číně, vinou hospodářského útlumu zeslábla, na kontejnerových lodích se začala objevovat i prázdná místa. Pak přišel i výrazný pokles cen za dopravu.

Vše odnese spotřebitel

Delší trasa mezi Asií a severní Evropou, tedy kolem mysu Dobré naděje, by stála až o jeden milion dolarů (22,3 milionu Kč) víc, odhaduje platforma Xeneta, která se specializuje na nákladní dopravu. V úvahu bere i cestu zpět a poznamenává, že většina těchto dodatečných výdajů připadá na palivo.

Maloobchodní firmy a výrobci pravděpodobně přenesou vyšší náklady na spotřebitele, což za nynější krize životních nákladů potenciálně ještě více zvýší inflaci. „Jde o náklady, které se nakonec přenesou na spotřebitele, kteří zboží kupují,“ řekl hlavní analytik společnosti Xeneta Peter Sand.

Výrobce hnojiv Mosaic v pondělí uvedl, že několik zásilek směřujících do Spojených států přesměroval na trasu kolem mysu Dobré naděje. Francouzský mlékárenský gigant Danone většinu svých zásilek také odklonil přes alternativní trasu, to prodloužilo dobu přepravy. „Pokud by situace trvala déle než dva nebo tři měsíce, firma aktivuje náhradní plány včetně použití alternativních tras po moři nebo po silnici,“ řekl mluvčí podniku.

Nynější zpožďování zásilek už vánoční nákupy neovlivní, je ale možné, že obchodům dojdou zásoby do února, pokud se bude přeprava kvůli problémům v Rudém moři dál zpožďovat, uvedla tento týden výzkumná společnost Project44. Ta se specializuje na dodavatelské řetězce. „Až skončí vánoční sezona, kdy vrcholí nákupy, je možné, že zásoby v obchodech budou vyčerpány,“ uvedla organizace.