Bývalý šéf Avastu Steckler zahynul při autonehodě

„Vince Stekler byl architektem rychlého růstu Avastu. Během svého funkčního období řídil strategické fúze a akvizice, zejména známou koupi konkurenční společnosti AVG Technologies, za 1,3 miliardy dolarů v roce 2016,“ uvedl Avast v prohlášení.



Pod jeho vedením Avast vyrostl ze společnosti s tržbami pod 20 milionů na více než 800 milionů dolarů. Za Stecklerova působení také v roce 2018 vstoupil na londýnskou burzu. „Chybět bude mnoha současným i bývalým zaměstnancům Avastu, kteří s ním v průběhu let pracovali,“ stojí ve firemním nekrologu.

„Zpráva o náhlém odchodu Vince je zdrcující a slovy těžko dokážu vyjádřit, o jakou ztrátu se jedná pro nás všechny v Avastu. Vince byl vzor, který sdílel moudrost z mnohaleté kariéry v oblasti technologií a bezpečnosti, určoval tempo tím, že vždy vyžadoval to nejlepší od sebe i ostatních. Byl pro mě mentor, lídr i přítel s neopakovatelným smyslem pro humor. Chtěl bych v této těžké chvíli vyjádřit upřímnou soustrast jeho ženě a dětem. Nikdy na něj nezapomeneme,” dodal současný generální společnosti a Stecklerův nástupce Ondřej Vlček.

Před příchodem do Avastu pracoval Vince Steckler jako senior viceprezident ve společnosti Symantec Corporation, kde měl na starosti celosvětový prodej. Před tím získával zkušenosti během dvaceti let práce v oblasti vývoje softwaru, systémové analýzy, IT a rozvoji podnikání.

„Odchod Vince mě hluboce zarmoutil. Byla to mimořádná osobnost. Vůdce s vášní pro svou práci, který dosahoval výjimečných úspěchů. Stal se lídrem v oblasti kyberbezpečnosti a způsob, jakým formoval Avast, nadále ovlivňuje celou firmu a ještě mnoho let bude,“ říká předseda představenstva Avastu John Schwarz.