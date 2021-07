Český Avast chtějí koupit Američané, cena může překročit 170 miliard

Americká softwarová společnost NortonLifeLock, dříve známá jako Symantec, jedná o převzetí české antivirové firmy Avast. S odvoláním na informované zdroje to ve středu napsal americký ekonomický list The Wall Street Journal (WSJ), který hodnotu transakce odhaduje na více než osm miliard dolarů (zhruba 173 miliard Kč). Zástupci Avastu to potvrdili.