Na spropitné se baristovi složili lidé. Žena, jež ho urážela, chce půlku

Prostřednictvím crowdfundingové platformy GoFundMe darovali lidé z celého světa 105 tisíc dolarů čtyřiadvacetiletému baristovi Leninu Gutierrezovi z kavárny Starbucks v San Diegu. Postavili se tak za muže, který v červnu odmítl obsloužit Amber Lynn Gillesovou kvůli tomu, že neměla nasazenou roušku.

Gillesové se směr, jaký celá událost nabrala, nelíbí. Nenošení roušky obhajuje tím, že trpí dýchacími potížemi. S baristou se chce soudit, ale na právníka nemá finance. Proto založila vlastní crowdfundingovou stránku. Až získá potřebný obnos na právnické služby, chce od Gutierreze vysoudit polovinu peněz, které od lidí dostal.

Stalo se to jednoho červnového pondělního rána. Do kavárny Starbucks v San Diegu si pětatřicetiletá žena přišla objednat kávu. Ačkoli kavárenský řetězec nyní od zákazníků nošení roušek vyžaduje, Amber Gillesová ji neměla. Barista ji na to upozornil, načež mu žena začala nadávat. Ještě před svým obchodem si nicméně stihla baristu vyfotit a fotku následně umístila na svůj facebookový profil.

„Seznamte se s Leninem ze Starbucks, který mě odmítl obsloužit, protože jsem neměla roušku. Příště si počkám na policisty a přinesu dokument o zdravotní výjimce,“ stojí v příspěvku Gillesové. Fotka Gutierreze obletěla sociální sítě. K překvapení ženy se nicméně uživatelé sociálních médií začali stavět na stranu baristy.

Karen ze San Diega

K příspěvku se posléze dostal i Gutierrez. „Když jsem si uvědomil, o koho jde, pomyslel jsem si ‚wow, ona to skutečně dala na Facebook‘,“ uvedl pro CNN čtyřiadvacetiletý barista, který si v kavárně přivydělává při studiu. „Začal jsem číst komentáře pod příspěvkem a musel jsem se smát všem těm memům, které lidé tvořili.“

Na status náhodou narazil stratég americké společnosti Irvine Matt Cowan, baristy se mu zželelo a na crowdfundingové platformě mu založil stránku s názvem „Dýška pro Lenina, který se postavil Karen ze San Diega“.

„Karen“ Toto slangové označení používají Američané pro ženu ve středním věku, která se hrubým a nepříjemným způsobem bezpředmětně dovolává svých práv. Jako jednu z charakteristik uvádí například Urban Dictionary slova „chci vidět manažera“, která všechny Karen často používají v obchodech.



Cowan doufal, že se lidé Leninovi složí alespoň na tisíc dolarů. K takové částce ale dárci dospěli během pár hodin. I díky mediím, které o příběhu referovala, přispívali i lidé z dalekých koutů světa jako například z Austrálie. Většinou darovali jen menší obnosy, kolem deseti až dvaceti dolarů, nicméně dohromady Cowan napočítal skoro osm tisíc přispěvatelů.

„Je to víc peněz, než kdokoli z mé rodiny kdy měl,“ uvedl nadšený barista poté, co peníze obdržel. Lenin plánuje odchod z komunitní školy a chce se zabývat studiem kineziologie a tance.

„Mám pocit, jako bych dostal tuto neuvěřitelnou příležitost úplně náhodou. Nechci ji promarnit,“ uvedl Lenin Gutierrez. Práci ve Starbucksu si ale zatím ponechá.

Podle baristy to nebylo poprvé ani naposledy, co se v pobočce Starbucks v San Diegu objevil zákazník bez roušky. „Řekl bych, že zhruba osmdesát procent lidí je kooperativních a masku nosí. Dalších deset procent ji jenom zapomnělo a omlouvají se za to. A pak je tu těch deset procent, kteří prostě odmítají nosit masku,“ popisuje Lenin.

Dušnost, závratě, astma, akné

Kvůli příběhu ze Starbucks se na problematiku dokonce zaměřil americký think-tank Pew Research Center. Společnost vypracovala na konci června průzkum, podle kterého osmdesát procent Američanů nosí roušku v obchodech alespoň někdy, 65 procent ji nosí většinu času. Sedm procent pro výzkumníky uvedlo, že roušku nenosí nikdy.

Zprávu o tom, že Gillesová plánuje domáhat se poloviny darovaného výdělku, přinesla kalifornská televizní stanice KGTV v úterý. „Šlo o diskriminaci, každý je s tím v pořádku a dokonce jeho chování odměňují,“ komentovala Gillesová vývoj událostí pro stanici.

Dále uvedla, že trpí zdravotními potížemi, konkrétně dušností, závratěmi, astmatem a akné a proto nemůže nosit masku. Navíc ukázala dokumentaci z gynekologického vyšetření z roku 2015 a poznámku od svého chiropraktika, v němž lékař píše, že Gillesová má „zásadní dechové okolnosti, které ji brání v nošení roušky“. Chiropraktik se nicméně odmítl vyjádřit pro média.