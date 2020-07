Firmy v USA nabírají manažery pro dohled na práva černochů, žen i gayů

Po vlně protestů proti rasismu na území Spojených států je o poměrně mladou pozici diverzitního manažera ve firmách zájem. V minulých týdnech bylo toto křeslo obsazeno v realitní firmě CBRE Group, konglomerátu General Electric Company či ve společnosti Zoom, která poskytuje platformu pro videokonference.

„Je tu stále prostor pro zlepšení. Můžeme a musíme udělat více pro podporu našich černošských kolegů,” uvedl k tématu ředitel Applu Tim Cook ve svém nedávném videu.

Společnost Facebook pak do pozice diverzitního manažera povýšila Maxine Williamsovou, která si vytyčila ambiciózní cíl a to sice, že do pěti let chce, aby 50 procent všech zaměstnanců Facebooku tvořily ženy, černoši, Hispánci a další menšinové skupiny.

Dobrý pocit a plat 600 tisíc dolarů ročně

Podle týdeníku Financial News London je o místo velký zájem, jelikož uchazeči o práci se často mohou vidět v roli někoho, kdo přináší pozitivní změnu.

Diverzitní manažeři si navíc nevedou špatně. Průměrný základní měsíční plat vedoucího manažera diverzity je podle průzkumu poradenské firmy Mercer ve velkých amerických společnostech 350 tisíc dolarů ročně. Po zahrnutí dlouhodobých zaměstnaneckých výhod a bonusů je medián manažerů diverzity zhruba 600 tisíc dolarů za rok, tedy něco přes 14 milionů korun.

Mnoho zaměstnanců, kteří si pozici manažera diverzity vyzkoušeli, však odchází zklamaných. Problémem je nedostatek zdrojů, malá podpora od vyšších vedoucích pracovníků a také nerealistická očekávání.

Manažeři se také velmi často střídají a odchází za prací jinam. Podle personálních agentur je průměrná doba, po kterou manažer diverzity ve své pozici vydrží, tři roky.

„Diverzitní manažeři se někdy vidí coby firemní složka, která má moc změnit systém. Velmi často jsou pak z reality rozčarovaní. Dojde jim totiž, že reálně nemají šanci změnit vůbec nic,” uvádí Pamela Newkirk ve své knize věnované právě této profesi Falešný slib miliardového byznysu.

„Za posledních třicet let, ve kterých jsem se zabývala férovým zastoupením příslušníků různých ras ve firmách, jsem viděla mnohé. A mohu říct, že jsem v mnoha organizacích byla svědkem skutečně systematického rasismu,” píše na svém LinkedIn profilu bývalá šéfka oddělení diverzity firmy Apple Christie Smithová, která na své pozici ve firmě nevydržela ani tři roky.

Někteří bývalí manažeři diverzity se s poměry na svých bývalých pracovištích nehodlají smířit ani po skončení pracovního poměru. Bývalá diverzitní manažerka banky Morgan Stanley zažalovala svého minulého zaměstnavatele za to, že nedostatečně podporoval své afroamerické zaměstnance a ona za snahu změnit chod firmy a urychlit procesy začleňování černošských kolegů dostala v prosinci vyhazov. Banka veškerá obvinění popřela.

Noví manažeři si nyní dávají za cíl z podpory menšin prioritu společnosti. „Nejedná se jen o podporu Afroameričanů. Snažím se o rovnoprávnost i pro zástupce různých sexuálních orientací, ras či pohlaví. V perfektním světě by naše pracovní pozice nebyla vůbec potřeba. Musíme lidi naučit aby se rozvíjeli, místo toho aby jen sklonili hlavu, smířili se s osudem a přijímali příkazy,” říká nový diverzitní manažer poradenské firmy Korn Ferry’s Michael Hyter.