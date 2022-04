Emiráty jdou západním směrem. Nově tam zvažují povolení hazardních her

Spojené arabské emiráty, které jsou federací sedmi konstitutivních emirátů na Blízkém východě, uvažují o rozvolnění podmínek kolem hazardních her. Jednotlivé emiráty by se už mohly brzy rozhodnout, zda na jejich území dojde k otevření podobného zařízení. První by mohl být menší emirát Rás al-Chajma, kde žije asi 430 tisíc lidí. Zdá se ale, že hazardní hry se v tomto emirátu budou prozatím týkat jen cizinců.

Svůj záměr na území Spojených arabských emirátů před pár týdny představil i kasinový gigant z americké Nevady Wynn Resorts. Ten chce na území emirátu Rás al-Chajma otevřít nový luxusní hotel s více než 1000 pokoji, 10 restauracemi, lázněmi, kongresovým centrem, a právě i prostorem pro hraní hazardních her.

“Region nabízí obrovský potenciál pro cestovní ruch,” uvedl v tiskové zprávě generální ředitel Wynn Resorts Craig Billings. Ten dodal, že hazardní komplex má stát na uměle vybudovaném ostrově Al Marjan necelou hodinu od mezinárodního letiště v Dubaji. Podle Billingse jde o ideální místo pro stavbu hazardního zařízení.

Spojené arabské emiráty jsou léta známé hlavně pro nablýskané mrakodrapy, obrovská nákupní centra nebo své pouště. Často bývají přirovnávány k americkému Las Vegas, a právě zpřístupnění hazardních her tyto dvě centra ještě vzájemně přiblíží.

Cílem je Dubaj

Globální kasinové společnosti zároveň doufají, že emirát Rás al-Chajma bude vzorem i pro dalších šest emirátů v zemi. Jejích hlavním cílem je otevření několika středisek v samotném srdci Spojených arabských emirátů, tedy v Dubaji. Tam totiž rozvolnění hazardních her prozatím v plánu není.

Spojené arabské emiráty se už dlouhodobě snaží přiblížit západním trendům. Od počátku tohoto roku tam třeba platí víkend během sobot a nedělí, čímž se od ostatních muslimských zemí liší. V nich totiž víkend stále nejčastěji připadá na pátky a soboty.

V posledních osmnácti měsících ve Spojených arabských emirátech také došlo k přepracování některých zákonů, které dekriminalizují konzumaci alkoholu a předmanželské soužití. Nyní tak na řadu zřejmě přichází i hazardní hry.

Změnami se SAE snaží také konkurovat nedaleké Saudské Arábii, neboť chtějí být hlavní cílovou destinací v regionu Perského zálivu.

Zástupci emirátu Rás al-Chajma uvedli, že budou tlačit na zodpovědné hraní. „Hraní je odpovědná forma zábavy a volnočasového turismu, která bere v úvahu komunitní, kulturní a společenské normy,“ řekl agentuře Reuters představitel úřadu pro rozvoj cestovního ruchu emirátu Rás al-Chajma.