Jen do Číny a zpět. Koronavirus probudil zájem o soukromá letadla

Nový typ koronaviru zabraňuje mnoha cestujícím dostat se do Číny nebo ven. Bohatší lidé proto uvažují o soukromé dopravě, kterou však dopravci kvůli přísným pravidlům z větší části odmítají, informoval zpravodajský server BBC.

Singapurská společnost MyJet Asia za poslední měsíc zaznamenala zvýšení poptávky po soukromých letadlech o 80 až 90 procent. „Mnoho lidí (během ledna) odjelo na čínský Nový rok a teď mají potíže dostat se zpět do Číny,“ uvádí šéf společnosti, podle kterého se cestující chtějí dostat především do Pekingu, Šanghaje či do Hongkongu.

„Jsme značně omezení v tom, kam můžeme letět, a navíc nám aerolinky nedovolí pronajmout svá letadla,“ dodává.

S problémy při zapůjčení strojů od leteckých společností se potýká i australská společnost Paramount Business Jets. „Nechtějí svá letadla a posádky posílat do kontinentální Číny. Kromě rizika nákazy zaměstnanců se také obávají, že po návratu z kontinentální Číny budou muset na dva týdny přerušit provoz kvůli karanténě,“ popisuje viceprezident firmy.

Částečně či úplně přerušila letecké spojení s Čínou řada společností, například British Airways, Air France, Air Canada, United Airlines či Lufthansa. Plošný zákaz spojení s Čínou zavedly i vlády několika zemí. Česká vláda přímé lety mezi Čínou a Českem zakázala už 9. února.

Půjčení soukromého letadla je ovšem poměrně drahou záležitostí. Menší soukromé letadlo, do kterého se vejdou dva až čtyři pasažéři, stojí okolo 2 400 dolarů (55 400 korun) na hodinu. Větší stroj, který uveze osm až deset lidí, stojí až šest tisíc dolarů (138 500 korun) na hodinu, uvádí BBC s odkazem na stránky Paramount Business Jets.