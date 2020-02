V Číně nám neustále měřili teploty, popisují Češi z posledního přímého letu

Jan Linha se stěhoval za manželkou do Číny, která z této země pochází, před čtyřmi lety. Našel si tam práci jako učitel angličtiny a do Česka návrat neplánoval. V sobotu brzy ráno ale i se svou ženou přiletěli na ruzyňské letiště. Z důvodu šířící se nákazy koronavirem nevylučují, že se do Číny už nikdy nevrátí a najdou si práci v Praze či Brně.

„Školy jsou v Číně zavřené, takže minimálně do poloviny března budeme vyučovat online. Pak uvidíme, jestli se vrátíme. Na ulicích je devadesát procent podniků zavřených a tam, kde je otevřeno, dohlíží na nošení roušek. Při cestě na letiště v Čcheng-tu nás na dálnici dvakrát zastavili a měřili nám teplotu,“ popsal Linha situaci v Číně.

Teploty kontrolují i v obchodech a restauracích, které zůstaly otevřené. Takže v podstatě všude tam, kde se na veřejnosti pohybuje více lidí. „Tchyně žije v oblasti, kde se objevil jeden případ nákazy. Sousedé z jejího domu si z hygienických důvodů například přivolávají výtah párátky. Ve veřejných prostorech jsou u výtahu ubrousky, přes než lidé mačkají tlačítka,“ vyjmenoval další z nepříjemných opatření, které jsou dnes v Číně na denním pořádku.



„Čína je dnes v podstatě mrtvá země. Veškeré fabriky stojí, provoz na ulici stojí, nic se tam neděje. Čínská vláda prodloužila prázdniny po čínském Novém roce, takže většina Číňanů odjela mimo města a nemá důvod se vracet,“ doplnil Martin Ryš, další z Čechů, jenž dnes v pět hodin ráno přiletěl posledním přímým letem mezi Čínou a Prahou.

Kromě něj a Linhy v letadle letělo už jen pár Čechů. Linha jejich počet odhadl maximálně na desítku, zbytek byli Asiati. Po příletu na pražské letiště na ně žádná speciální opatření ani kontroly nečekaly. Cestující pouze nadiktovali své osobní údaje a dostali informaci, že je příští týden kontaktuje hygiena s instrukcemi. „Já se v pondělí chystám jít dobrovolně v Ostravě na odběry krve. Považuji to za zodpovědný přístup,“ poznamenal Ryš.

Linha s manželkou zase následující dva týdny hodlají vycházet ze svého ubytování v Česku jen omezeně. „A budeme se chránit rouškou. Co kdybychom byli nakažení? Nechceme to přenášet na ostatní,“ dodal chvíli před tím, než opustil letištní halu.

Česká vláda rozhodla o zákazu přímých letů mezi Českem a Čínou v pondělí. Jelikož v Číně však stále byli Češi, kteří z obavy před šířící se nákazou koronavirem toužili po návratu, odložila vláda platnost zákazu na neděli 9. února.

Posledním přímým letem z Číny byl právě ten dnešní z Čcheng-tu. Ve 12.15 naopak odlétá poslední přímý let z Prahy do Číny.