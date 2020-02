Vláda schválila vyslání letounu s pomocí kvůli koronaviru do Číny

Vyslání armádního speciálu s humanitární pomocí do Číny schválila vláda. iDNES.cz to sdělil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Letadlo by mělo vézt 6,5 tuny humanitární pomoci, roušky, dezinfekční a hygienické prostředky. Číně by měly pomoci v boji s šířením nového typu koronaviru.