Solární skupina Solek spojila síly s Francouzi. Navýší kapacity v Chile

Sobotkova skupina působí na chilském trhu již více než sedm let. Postavila tam prozatím 13 solárních elektráren o výkonu 75 megawattů, ten hodlá značně navýšit. Solek své aktivity dosud financoval pouze menšími úvěry, dluhopisy a prodeji již dokončených fotovoltaik. Teď mu však k realizaci desítek připravených projektů pomůže i úvěr za v přepočtu téměř 1,8 miliardy korun.

„S investiční bankou Natixis jsme se dohodli na zajímavějších podmínkách, než jaké byly schopny poskytnout domácí banky. Úroková sazba je atraktivní i v kontextu našeho celkového dluhu,“ řekl Sobotka, který energetickou skupinu Solek založil a aktuálně v ní působí také na pozici výkonného ředitele.

Podle Sobotky budou získané finanční zdroje použity na rozvoj fotovoltaických elektráren v Chile v rámci zvláštního programu země pro projekty distribuované výroby. Díky úvěru tak v Chile navýší výkon ze svých fotovoltaik až o 110 megawattů. To je pro ilustraci zhruba dvojnásobek toho, co bylo v Česku ze soláru připojeno do sítě za celý rok.

„Věřím, že sjednaný úvěr je začátkem úspěšné spolupráce. Považujeme jej za výraz důvěry v naše podnikání, a zároveň za závazek stavět stále více zdrojů obnovitelné energie v těch nejperspektivnějších částech světa,“ dodal Sobotka.

Sobotkovi a jeho skupině Solek pomohly před lety k počátku podnikání některé kroky chilské vlády. Rozhodla se totiž výrazně snížit závislost na fosilních palivech a do roku 2035 chce z obnovitelných zdrojů získávat až 60 procent energie.



Společnost Solek od svého založení v roce 2010 realizovala desítky projektů fotovoltaických elektráren v Česku, na Slovensku, v Rumunsku, Chile i dalších zemí Latinské Ameriky. V Chile působí firma od roku 2014, jejím pilotním projektem byla třímegawattová elektrárna Parque Solar Cuz Cuz.