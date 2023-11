Soláry a turbíny nevydrží věčně, z recyklace bude byznys, soudí organizace

Celosvětová energetická krize vyvolala podle Mezinárodní agentury pro energii (IEA) mimořádný nárůst zájmu o obnovitelné zdroje energie. Podle předpovědi IEA z konce loňského roku by se do roku 2027 by mohlo tempo růstu instalovaného výkonu obnovitelných zdrojů téměř zdvojnásobit.

„Problém ovšem je, že většina vysloužilých větrných turbín končí v současné době na skládkách,“ upozorňuje Porta Educa a dodává, že na stejném místě končí také většina vysloužilých solárních panelů. Je to totiž levnější, než recyklace. I větrné turbíny v současné době končí hlavně na skládkách, přestože téměř všechny její součásti jsou recyklovatelné.

Životnost solárních panelů je kolem 25 let, větrné turbíny vydrží asi 20 let. Jen ve Spojených státech je nainstalováno asi 500 milionů panelů, uvádí organizace. S odkazem na poradenskou společnost Renewable Energy dodávají, že mezi lety 2030 a 2060 vznikne ze solárních panelů asi 9,8 milionu tun odpadu. To by nicméně podle analytiků mohlo vést k rozšíření trhu s recyklovatelnými materiály z těchto panelů. Podle analytické společnosti Rystad Energy bude mít do roku 2030 hodnotu 2,7 miliardy dolarů oproti nynějším 170 milionům dolarů.

Z turbín do cementu

Některé firmy ve Spojených státech a Kanadě, ale také v některých evropských zemích nyní vymýšlejí, jak se na recyklaci těchto materiálů podílet. Vysloužilé solární panely recykluje a dále zpracovává například americká firma Solarcycle. „Na komoditních trzích prodává recyklované stříbro a měď, výrobcům panelů a provozovatelům solárních farem sklo, křemík a hliník,“ píše Porta Educa.

Společnost Carbon Rivers, která z rozdrcených lopatek turbín a dalších materiálů pomocí pyrolýzy vyrábí regenerované skleněné vlákno. Další firmy z rozdrcených lopatek vyrábí náhradu za uhlí, písek a jíl, kterou dodává výrobcům cementu.

Několik recyklačních linek se připravuje také v Česku. Například linka v Kralupech nad Vltavou, kterou provozuje společnost Dekonta, by měla zvládnout zpracovat až dva tisíce tun panelů ročně.