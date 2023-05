PORADNA: Má fotovoltaika smysl? Kolik stojí a za jak dlouho se to vrátí?

Pro koho je vhodná fotovoltaika na střechu a komu ji rozhodně nemůžete doporučit?

Fotovoltaika je skvělá metoda, jak proměnit sluneční světlo přímo v elektrickou energii, a ušetřit tak peníze za elektřinu. Slunce je zdarma a nikdo vám za něj nic neúčtuje. Po počáteční investici si budete užívat elektřiny zdarma. Téměř každý, kdo má zájem o energetickou soběstačnost, by měl zvážit instalaci fotovoltaiky na svém domě. Naši odborníci vám navrhnou řešení přesně podle vašich potřeb a pro daný objekt.

Pavel Matějovič, provozní ředitel společnosti Schlieger

Jaká je návratnost vložených prostředků v případě fotovoltaiky?

Fotovoltaika se dnes skutečně vyplatí velmi rychle. Vaše investice se může vrátit už do čtyř let, záleží na velikosti systému a spotřebě vaší nemovitosti.

Jak dlouhá je záruka na fotovoltaické systémy?

Záruky na naše produkty se liší podle konkrétního typu. Na fotovoltaické panely poskytujeme záruku až 30 let, na 80% výkon panelů. Naše tepelná čerpadla mají záruku 10 let na kompresor, 3 roky na čerpadlo, 10 let na kompresor a 2 roky na montáž. Na solární kolektory nabízíme záruku 15 let.

Kdo reguluje připojování fotovoltaických elektráren do sítě?

Připojení fotovoltaiky do energetické sítě kontrolují společnosti jako ČEZ, EG.D, PRE. Ti každou žádost posuzují z hlediska kapacity sítě v dané oblasti, tedy zda bude možné elektrárnu připojit. My za vás zařídíme žádost o připojení, ale nemůžeme ovlivnit, zda a kdy bude připojení schváleno. Připojení má samozřejmě vliv na vyplacení dotací, ale je výhradně v pravomoci distributora.

Jak dlouho trvá vyřízení náležitostí?

Schlieger vyřizuje připojení do sítě u tří hlavních distributorů (ČEZ, EG.D, PRE). U každého z nich je postup rozdílný, ale v průměru administrativní proces na připojení do sítě trvá 6–8 týdnů, to je doba, kdy distributorovi za klienta posíláme všechny potřebné dokumenty. Proces postupuje od žádosti o připojení po odeslání žádosti o první paralelní připojení, od tohoto data má distributor 30 dní na kontaktování zákazníka s konkrétním termínem na výměnu elektroměru (termín výměny nemusí být do 30 dnů, jen zákazník musí být distributorem kontaktován). Až po výměně elektroměru je možné oficiálně spustit fotovoltaickou elektrárnu.

Pavel Matějovič v Rozstřelu na iDNES.cz:

A existuje nárok na to, aby majitel solárů mohl dodávat nevyužitou elektřinu do sítě?

Ano, Schlieger ale za zákazníka pouze podá žádost o připojení do sítě a následně po výměně elektroměru si musí zákazník sám zajistit smlouvu na odkup případných přetoků do sítě. Pokud si ji nezajistí, může být za přetoky od distributora pokutován.

Jak dlouho průměrně trvá „stavba“ fotovoltaické elektrárny od podpisu smlouvy s dodavatelem?

V roce 2022 byla tato doba z důvodu enormního nárůstu poptávky až 11 měsíců. V letošním roce i díky intenzivnímu náboru a zaškolení nových montážních čet garantujeme u nových smluv již 6 měsíců a pracujeme na dalším zkracování termínů.

Dodavatelé fotovoltaiky volají majitelům nemovitostí a snaží se je přesvědčit, aby si koupili jejich řešení. Na co si dát pozor při výběru dodavatele? Jsou nějaké varovné signály?

Určitě bychom poradili zákazníkům zohlednit stabilitu firmy, jak dlouho v oboru podniká. Důležité také je, jestli dodavatelská firma vznikla před současným boomem, kolik dokončených instalací má za sebou, jaké má skladové zásoby a podobně. Varovným signálem je určitě neúměrně krátká doba instalace proti jiným dodavatelům.

Kdo mi poradí, jak vytěžit ze solární elektrárny maximum? Kdy spouštět spotřebiče? Kdy naopak ukládat elektřinu do baterie?

To jsou důležité otázky a každému zájemci s nimi poradí obchodní zástupce na místě. Vše závisí na spotřebě energie dané nemovitosti, požadavcích zákazníka a technických možnostech a dispozicích domu. Obecně ale platí, že je dobré si naplánovat spouštění elektrospotřebičů v čase, kdy elektrárny vyrábí přebytek. To bývá hlavně kolem poledne, brzo odpoledne – od jara do podzimu.

Je lepší half-cell, nebo ⅓ cut panel? Vysvětlete rozdíl?

Lepší a účinnější je novější technologie ⅓ cut. Rozdíl spočívá ve funkčnosti panelu při zastínění. Pokud máte half-cell panel, funguje při částečném zastínění polovina, zatímco ⅓ cut panel může být funkční až ze dvou třetin, to znamená, že může vyrábět víc elektrické energie než staré typy panelu s technologií half-cell.

Čím se liší symetrický od asymetrického střídače? A proč je střídač důležitý?

Střídač je nejdůležitější a zároveň nejcitlivější část celé fotovoltaické elektrárny. Jeho úkolem je přeměnit stejnosměrné napětí, které panely vyrábějí, na střídavé napětí elektrické sítě, které používají vaše spotřebiče. Symetrický střídač rozděluje výkon fotovoltaické elektrárny rovnoměrně (symetricky) do všech tří fází. Asymetrický střídač posílá energii do všech fází podle aktuální potřeby a spotřeby. Mimo to může mít střídač také spoustu doplňkových funkcí, jako například monitorování sítě, kontrolu provozních údajů nebo třeba ochranu systému. Není tedy divu, že tato nenápadná skříňka bývá často nazývána srdcem celé fotovoltaické elektrárny.

Jak funguje symetrický a asymetrický střídač?

Symetrický střídač rozděluje výkon fotovoltaické elektrárny rovnoměrně (symetricky) do všech tří fází. A to bez ohledu na to, jaká je na konkrétních fázích aktuální spotřeba. Asymetrický střídač dokáže dávkovat výkon do jednotlivých fází nerovnoměrně (asymetricky) podle potřeby a spotřeby. Schlieger používá pouze kvalitnější asymetrické střídače.

Jak je náročné se zbavit solárních panelů poté, co doslouží?

Každá firma, která tato zařízení do České republiky dováží, musí mít již při nákupu smluvně podchyceno, jak bude s těmito produkty nakládáno po vypršení doby jejich účinnosti. Tím je zajištěno, že se solární panely recyklují ekologicky a zodpovědně, aniž by se zvýšila zátěž pro majitele či životní prostředí. Od roku 2015 se materiálové využití vysloužilých FV panelů stalo směrnicí EU 2012/19/EU zákonem povinným. Nařízení vyžaduje zajistit při zpracování solárních panelů 70% recyklaci a 80% využití. Pouze zbylých 20 % lze odstranit uložením na skládku.

Prvním krokem zpracování panelů je ruční odstranění hliníkového rámečku a junction boxu. Následuje odfrézování skla v rotační frézce. Zbývající komponenty jsou nadrceny s pomocí řetězového drtiče na frakce o velikosti do 3 cm, které jsou dále předávány ke zpracování chemickou cestou. Linka si poradí s různými typy panelů od různých výrobců. Vytíženost linky je aktuálně asi 50 %. Roční kapacita zpracování je 1 000 tun panelů. Celá linka obsahuje technologické zařízení na odsávání nebezpečných látek. Aktuální kapacita stačí na pokrytí roční recyklace v ČR. Jedná se o jedinou technologie na zpracování solárních panelů v ČR.

Tepelná čerpadla

Jak obecně funguje tepelné čerpadlo?

Tepelné čerpadlo je skvělý způsob, jak získat teplo pro vytápění vaší domácnosti a ohřev teplé vody téměř zdarma. Funguje to tak, že čerpadlo odebere teplo z okolního prostředí (vzduchu, země nebo vody) a „přetaví“ ho na teplejší hladinu, kterou můžete využít k vytápění. Představte si, že foukáte do pumpičky na kolo a jak se vzduch stlačuje, pumpička se zahřeje. Zrovna tak tepelné čerpadlo stlačí nasátý okolní vzduch a tím ho zahřeje. Tepelné čerpadlo funguje až do minus 25 stupňů Celsia. Využívá tak tento princip k získání tepla i za velmi nízkých teplot a stále je to výhodnější než klasické vytápění.

Jaké jsou rozdíly mezi typy tepelných čerpadel?

Existuje několik různých typů tepelných čerpadel, které se liší podle zdroje energie, který využívají. Tepelné čerpadlo vzduch-voda, které Schlieger dodává, je nejběžnější varianta. Toto čerpadlo odebírá teplo z okolního vzduchu a ohřívá jím vodu. Je to jednoduchý a cenově dostupný způsob, jak snížit provozní náklady na vytápění, a navíc je šetrný k životnímu prostředí. Navíc jsou čerpadla dělená nebo s monoblok designem, kde je všechno v jednom bloku (výrobku). U dělených čerpadel je povinná každoroční inspekce technika, která stojí váš čas i peníze. U monoblok designu tato roční kontrola není povinná. Šetříme tedy jak váš čas, tak i peníze.

Jak dlouho trvá vyřízení dotace?

Vyřízení dotace může trvat různě dlouho, ale celý proces od podání žádosti po schválení a získání finančních prostředků probíhá asi 3 měsíce od podpisu smlouvy s námi. Celou administrativu kolem dotací zajišťuje naše dotační oddělení, které vám bude k dispozici po celou dobu procesu.

Kdo celý proces administruje a na koho se mohu obrátit s žádostí o radu?

Naše dotační oddělení zajišťuje celý proces žádosti o dotaci a spolupracuje s dalšími potřebnými odděleními. Pokud máte nějaké dotazy nebo potřebujete radu, neváhejte se obrátit na náš tým e-mailem.

Podporuje stát tepelná čerpadla dotacemi? Kdy mám žádat a kolik mohu dostat?

Ano, tepelná čerpadla jsou podporovaná státem prostřednictvím dotací, pokud splňujete určité podmínky. Můžete požádat o dotaci až do dvou let od instalace čerpadla a výše dotace může dosáhnout až 140 tisíc korun (při kombinaci s ohřevem teplé užitkové vody).

Jak musím připravit svůj dům na instalaci tepelného čerpadla?

Nezbytná je technická místnost se samostatným přívodním kabelem podle stavební připravenosti (specifickou stavební připravenost posíláme před instalací). Možnost demontáže (není nutné demontovat, termostat se připojí do jakékoli zásuvky) stávající zásuvky a umístění chytrého termostatu Siemens minimálně 100 cm od podlahy, přívod pitné vody do technické místnosti, rozměr zárubní podle typu akumulačního zásobníku a zásobníku pro ohřev užitkové vody. Čerpadlo jako takové (venkovní jednotka) je vždy umístěné venku. V technické místnosti jsou zásobníky na vodu, podružné jištění, řídící jednotka a další komponenty. Místnost by měla mít možnost napojení na odpad do kanalizace pro pojišťovací přetlakový ventil, mít dveřní otvor o šířce nejlépe 80 cm, minimální vhodná velikost místnosti je o rozměrech 1,5 m na šířku a 2,5 m na délku (lépe větší pro možnost manipulace při montáži a servisu, cca 2 × 3 m). Další přípravy se zákazníkem projde na místě obchodní zástupce před podpisem smlouvy. Od ledna 2023 pořízení fotovoltaických systémů nepodléhá stavebnímu řízení.

Jak se mám vyhnout potížím se sousedy? Kam mám ideálně umístit tepelné čerpadlo a co ukládají normy či legislativa?

Ideálně byste měli umístit tepelné čerpadlo asi metr od zdi domu, aby bylo dostatečně větrané. Hlučnost čerpadla je minimální a porovnatelná s hovorem dvou lidí, takže by nemělo rušit vaše sousedy. Naše tepelné čerpadlo je nejtišší na trhu, splňuje hygienické normy a je šetrné k životnímu prostředí. Lze ho ovládat prostřednictvím online aplikace Siemens z mobilního telefonu.