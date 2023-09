Solární panely odcházejí překvapivě rychle a záruky nefungují, říká expert

„Zájemci o solární elektrárny, ať už velké, nebo třeba na rodinných domech, se nechají uchlácholit obecnými frázemi o půlprocentním snížení výkonu za rok a o pětadvacetileté záruce. Reálně však mohou počítat nanejvýš s poloviční životností,“ vysvětluje Václav Beránek, který se podílel na výzkumu, který spolu s jeho společností prováděla Česká zemědělská univerzita.

Opravdu je životnost solárních panelů tak krátká?

Opravdu je. Ukazují to naše data: máme přehled přes víc než milion panelů, které provozují naši klienti. Ty panely byly instalovány v letech 2009-2010, po roce 2011 se v Česku téměř nic nestavělo, když nepočítám to zanedbatelné množství panelů na rodinných domech. Jenom zhruba 30 procent z těch panelů je v pořádku. Ostatní musí – většinou už musely – být vyřazeny. Je ale fakt, že k některým elektrárnám jsme se dostali až když jejich provozovatelé potřebovali řešit problémy, takže statistika přes celý trh bude o něco méně tristní. Odhaduji, že patnácti let se nedožije asi třetina panelů.