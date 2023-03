Policie prověřuje podezření ze zpronevěry peněz klientů REMA PV Systém

Pokud se podezření potvrdí, může nastat situace, kdy kolem tří tisíc klientů REMA PV Systém, skončí bez svých peněz a budou muset za likvidaci solárů zaplatit znovu jiné firmě. Společnost REMA PV Systém prověřuje i ministerstvo životního prostředí (MŽP)..

Již loni v listopadu portál iDNES.cz informoval o tom, že dvojici podnikatelů policie dle informací z katastru nemovitostí obstavila pozemky a rodinné domy. Podle našich zdrojů souvisí prověřování možné trestné činnosti s kauzou spojenou se zálohami provozovatelů fotovoltaik na pozdější recyklaci solárů.

Oznámení na policii podalo několik provozovatelů, mezi které patří například společnosti LASTA SUN, FVE Triangle, WIS Energo, FVE Boeltice, APTPOWER. Jen firmám, které oznámení podaly, měla vzniknout škoda ve výši přibližně 24,5 milionu korun. Podle policie se ale na účtu společnosti REMA PV Systém v době zahájení prověřování nacházelo pouze necelých 18 milionů korun.

Kde jsou peníze od solárníků

Provozovatelé solárních elektráren se konkrétně obávají toho, že z kolektivního systému bylo vyvedeno několik stovek milionů korun. Z veřejně dostupných účetních rozvah firmy je potom patrné, že od roku 2018 jsou peníze na účtu firmy REMA PV Systém přesouvány do kapitoly dlouhodobých pohledávek.

Skutečnými vlastníky REMA PV Systém jsou podle registru skutečných majitelů Karel Beneš, David Beneš a Ladislav Dušek. Stejné osoby jsou skutečnými vlastníky i společnosti REMA Systém a.s., která je podle informací redakce zároveň 90% vlastníkem právě REMA PV Systém. Vyplývá to i ze zápisu z valné hromady z 21. 11. 2022, který je založen u rejstříkového soudu.

Redakce se proto obrátila s žádostí o vyjádření na kontaktní emailovou adresu, která je shodná pro obě společnosti. „Dotazy směrující k solárním panelům a REMA PV Systému musíte adresovat do REMA PV Systému a.s., REMA Systém a.s. je jiná společnost,“ sdělila Julie Melnyková, tisková mluvčí REMA Systém. Na dotaz, na koho se má redakce obrátit s žádostí o vyjádření za REMA PV Systém, následně pouze uvedla: „REMA Systém není s REMA PV Systémem jakkoli propojena.“ Na stejný opakovaný dotaz pak sdělila: „Stanovisko k REMA Sytému jsem vám již sdělila. Pokud ho nehodláte akceptovat a budete uvádět jiné údaje, budeme to nuceni považovat za úmyslnou a vědomou snahu poškozovat dobré jméno REMA Systém a.s. a k tomu budeme činit příslušné právní kroky.“

Obě společnosti jsou kolektivními systémy, avšak každá se věnuje jinému oboru. Společnost REMA Systém, a.s. je kolektivním systémem zpětného odběru vysloužilých elektrozařízení, zatímco REMA PV Systém, a.s. je kolektivní systém zpětného odběru solárních panelů. Již dříve REMA Systém, a.s. pro iDNES uváděla, že výše uvedené problémy se týkají pouze REMA PV Systém a.s.

Společnost Rema PV Systém prověřuje i MŽP. „Kontrola společnosti REMA PV Systém, a.s. stále probíhá bude a ukončena, až MŽP obdrží veškeré podklady od kontrolované společnosti a na jejich základě bude moci dojít k relevantnímu závěru. Kontrolovaná společnost poskytuje požadované podklady postupně, nekompletně, s časovými odstupy,“ uvedla za MŽP tisková mluvčí Lucie Ješátková, podle které kontrolovaná osoba nevytvořila podmínky pro efektivní výkon kontroly. Dodala, že MŽP také poskytuje v případu plnou součinnost dle požadavků Police ČR.

Společnost REMA PV Systém podle informací policie spravuje finanční prostředky až 3000 provozovatelů fotovoltaických elektráren. Podle policie tak nemusí být výše škody konečná a nelze ani vyloučit, že počet poškozených může rapidně narůst. V konečném důsledku tak, pokud by se podezření potvrdilo, může nastat situace, kdy provozovatelé fotovoltaických elektráren, kteří využívají služeb REMA PV Systém, skončí bez svých peněz a budou muset za likvidaci solárů zaplatit znovu jiné firmě.