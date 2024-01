Shell musí řešit rebelii investorů. Žádají ambicióznější klimatickou strategii

Sedmadvacet investorů, kteří s klimatickými ambicemi firmy Shell nesouhlasí, dohromady drží asi pět procent všech emitovaných akcií. Řadí se mezi ně i britský penzijní fond National Employment Savings Trust, ve kterém spoří skoro čtvrtina britských zaměstnanců. Informoval o tom britský deník The Guardian.

Přijatou rezoluci několika klíčových investorů podpořila i francouzská společnost Amundi, která spravuje aktivita v hodnotě dvou bilionů eur (zhruba 50 bilionů korun). Mezi podporovatele se však řadí i další penzijní společnost Scottis Widows, správci aktiv Rathbones Group, Candriam nebo Nest.

„Společnost Nest tuto iniciativu podporuje. Naléhavě žádáme společnost Shell, aby pro snižování emisí stanovila věrohodnější cíle. Tím by vedení podniku zároveň ukázalo, že mu na ropném trhu náleží vůdčí postavení. Bylo by zřejmé, že to s přechodem na udržitelnější způsob podnikání myslí vážně. Společnost Shell by tím zároveň mohla sehrát důležitou roli ve vytváření skutečných změn,“ uvedla za společnost Nest Diandra Soobiahová, která stojí v čele sekce pro odpovědné investování.

Rozhodne se v květnu

Mark van Baal, zakladatel klimatické inciativy Follow This, se domnívá, že podpora této výzvy v čase poroste. O osudu firemní klimatické strategie však rozhodne teprve květnová valná hromada. Odborníci ale očekávají, že podobně jako v loňském roce by mohla velmi bouřlivá.

Van Baal zároveň dodává, že ropná společnost Shell bude podle něj do budoucna čelit stále znatelnějšímu odporu klimatických aktivistů a eticky orientovaných investorů. Důvodem jsou podnikové plány na těžbu ropy a plynu do konce tohoto desetiletí, které nejsou dostatečně ambiciózní.

Shell ale již nyní čelí stále většímu počtu klimatických sporů. Patří mezi ně třeba i příkaz nizozemského soudu snížit emise z těžby ropy a plynu o 45 procent do roku 2030. Firma se musí vypořádat také s žalobou ekologické organizace ClientEarth, kteří se během loňského jara obrátili na nejvyšší soud v Anglii.

Shell v roce 2022 vykázala rekordní roční zisk ve výši 40 miliard dolarů, což je v přepočtu zhruba 920 miliard korun. Šlo hlavně o důsledek obrovského nárůstu cen energií i fosilních paliv, který souvisel mimo jiné i s válkou na Ukrajině. Hospodářské výsledky za rok 2023 ještě nejsou k dispozici.