Katar upevňuje pozici světové LNG velmoci, smlouva s britskou Shell je na 27 let

Britská ropná společnost Shell podepsala s Katarem na 27 let smlouvu o dodávkách zkapalněného zemního plynu (LNG) do Nizozemska. Je to druhý významný kontrakt, který Katar tento měsíc podepsal s evropskou ropnou společností, uvedla ve středu agentura Bloomberg. Společnost QatarEnergy bude od roku 2026 dodávat až 3,5 milionu tun LNG ročně.