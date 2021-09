Sběratelské kartičky táhnou, stal se z nich mnohamiliardový byznys

Za aktuálním rozmachem tohoto koníčku stojí hlavně pandemie nemoci covid-19. Lidé po celém světě totiž v minulých měsících trávili daleko více času doma. Začali ve velkém procházet své půdy či sklepy, kde objevili původní sbírky sběratelských kartiček a ke svému často dřívějšímu koníčku se vrátili.

Jiní, dříve do sbírání karet nezapálení, si během omezení a lockdownu tuto aktivitu také zamilovali a v loňském roce za ni utratili nejvíce peněz v historii. Informovala o tom agentura Bloomberg.

V USA bylo toto hobby populární hlavně v sedmdesátých a osmdesátých letech minulého století. Do České republiky se trend z větší části dostal až na přelomu tisíciletí. Po několika slabších letech začala poptávka po sbírání opět pozvolna růst asi od roku 2010. Koronavirová pandemie však tento stoupající trend umocnila.

„Každý týden mi do obchodu chodí noví a noví zákazníci. Přicházejí sem hlavně ti mladší. Kupují téměř všechno a vydělává mi to opravdu dobré peníze,“ uvedl pro deník The Washington Post Bryan Theis, který kartičky prodává ve svém kamenném obchodě v americkém Washingtonu.

Obchodování s kartičkami ve Spojených státech meziročně vzrostlo o 142 procent. Nejvyšší oblibě se dlouhodobě těší basketbalová liga NBA a její hvězdy. V dubnu loňského roku se prodala podepsaná kartička LeBrona Jamese z jeho nováčkovské sezony v NBA za rekordních 5,2 milionu amerických dolarů, což je v přepočtu asi 112 milionu korun.

Také kartička basebalové legendy Mickeyho Mantla z New York Yankees trhala rekordy, když se prodala za obdobnou částku. Sběratelský klenot s baseballistou Mikem Troutem se prodal za více než 85 milionů korun. Zájem je však třeba i o hokejisty a fotbalisty. Za obrázek jednoho z nejznámějších hokejistů všech dob, Waynea Gretzkyho, zaplatil zájemce 1,29 milionu dolarů, což je v přepočtu zhruba 27 milionů korun.

Kromě sběratelských kousků ze sportovního prostředí roste zájem o artikly ze světa televizních pořadů. Poptávka je třeba po těch ze seriálu Pokémon. Podle roční zprávy serveru eBay narostly prodeje kartiček z této hry za jediný rok o 574 procent.

Obrovské vlny zájmu sběratelů o polozapomenuté kousky si všimli i první velcí investoři, kteří chtějí své peníze vložit kromě akcií a dluhopisů i do alternativních investic. Ve Spojených státech odkoupila investiční skupina Blackstone většinový podíl ve firmě Certified Collectibles Group.

Ta ohodnocuje kvalitu sběratelských předmětů a ověřuje i jejich pravost. Celý obchod vyšel skupinu Blackstone na více než půl miliardy dolarů, a to je v přepočtu téměř 11 miliard korun.