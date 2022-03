SWIFT v Rusku stále funguje, Raiffeisenbank zvažuje odchod

„Sankčním opatřením vyhovíme,“ uvedl SWIFT v prohlášení citovaném agenturou Bloomberg.

„Jednáme s úřady, abychom zjistili, na které společnosti se nová opatření vztahují a odpojíme je, jakmile k tomu obdržíme právní pokyny.“

Odstřižení od systému SWIFT má ruským bankám znemožnit přijímat i odesílat zahraniční platby a považuje se za jeden z nejsilnějších ekonomickcýh sankčních nástrojů, společně se zmrazením devizových rezerv ruské centrální banky.

Raiffeisenbank se chystá vycouvat

Rakouská společnost Raiffeisenbank zvažuje svůj odchod z Ruska. Stala by se tak první evropskou bankou, která by od počátku ruské invaze na Ukrajinu takový krok učinila. Zisky Raiffeisenbank z území Ruska však jsou pro společnost dlouhodobě velmi důležité a rozhodnutí tak pro firmu nebude jednoduché.

Představitelé Raiffeisenbank uvedli, že ukončení podnikatelských aktivit v Rusku nebude bezprostřední. Vedení banky o něm musí teprve zauvažovat. V loňském roce totiž firma v Rusku vydělala hned třetinu z celkového zisku, který atakoval hranici 1,5 miliardy eur (asi 75 miliard korun). Informovala o tom agentura Reuters.

Protiruské sankce západních států mění plány mnoha podniků. Raiffeisenbank, která na území Ruska podniká už od rozpadu Sovětského svazu, se tak společně s dalšími společnostmi nyní snaží těmto restrikcím přizpůsobit.

Možná tak napodobí energetické giganty jako je Shell nebo BP, které své obchodní vztahy s Ruskem chtějí taktéž omezit.

Dopady takového kroku na hospodářské výsledky Raiffeisenbank však prozatím nejsou jasné. Zástupci společnosti ale uvedli, že by Raiffeisenbank takový krok ustála. Pokud by k němu nakonec skutečně došlo, musela by ruská Raiffeisenbank tento postup také koordinovat s tamější centrální bankou.

„Raiffeisenbank nyní v Rusku stále zajišťuje nepřetržitou dostupnost svých finančních služeb pro své klienty, a to na základě stávající legislativy i pokynů ze strany regulátora,“ okomentovala situaci ruská dceřiná společnost Raiffeisenbank.

V Rusku působí také italské a francouzské banky

Kromě Raiffeisenbank však v Rusku operují i další evropské banky, které nyní mají kvůli konfliktu na Ukrajině zamotanou hlavu. Nejvíce aktivit v Rusku mají hlavně italské a francouzské banky.

Třeba Société Générale, pod kterou patří i česká Komerční banka, působí v Rusku s několikaletou přestávkou už od roku 1872. Její ruská dceřiná společnost Rosbank má 1,5 milionu klientů a do kasy mateřské společnosti přispívá celkem asi ze dvou procent. Důležité je ruské podnikání třeba i pro italskou UniCredit Bank, která mateřské společnosti generuje necelá čtyři procenta z celkového zisku skupiny.

Z Ruska odchází i několik dalších evropských společností, jako například norský energetický gigant Equinor. K podobnému kroku se odhodlaly i americké firmy jako United Parcel Service (UPS) či FedEx, které zastavují doručování zásilek do Ruska a na Ukrajinu.

Britský energetický kolos BP se kvůli ruské invazi na Ukrajinu zbaví svého pětinového podílu v největší ruské ropné společnosti Rosněfť.

Západní spojenci zároveň zvýšili úsilí o potrestání Ruska novými sankcemi. Některé ruské banky byly odpojeny od globálního platebního systému SWIFT. Zmrazena budou také aktiva ruské centrální banky, což omezí přístup země k jejím zahraničním rezervám. Rubl vůči dolaru odepsal kolem 30 procent.