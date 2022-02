Ukrajina může dostat od EU stíhačky MiG-29, s nimiž létali Češi

Ukrajina dlouho bojovala s Ruskem sama. Původně vlažný přístup zahraničí k pomoci se však postupem času a vlivem úspěchů, kterých ukrajinská armáda dosáhla, začal měnit. Pomáhaly nejdříve Spojené státy a Velká Británie, ke kterým se brzy připojily Polsko, Estonsko a některé další státy tzv. východního křídla NATO.

Naposledy se k materiální a dokonce vojenské pomoci přihlásila přímo Evropská unie. Evropská komise v neděli kolem deváté hodiny večer ústy svého vysokého představitele pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Josepa Borrella oznámila k balíku pomoci zajímavé doplňující informace.

Nejenže půjde o vojenskou pomoc, EU tedy bude platit za jednotnou vojenskou dodávku zbraní, ale zazněla i překvapující informace, že součástí této dodávky budou také „stíhací letouny“.

Polský MiG-29 na litevské základně Šiauliai (31. 8. 2012)

Samozřejmě většinu novinářů v té chvíli napadlo, proč by Evropa měla na Ukrajinu posílat bojová letadla, na která se ukrajinští piloti budou přeškolovat několik měsíců, a tedy není šance, že by se s nimi zapojili do současných bojů. Josep Borrell však dodal důležitou věc – půjde o letouny, na které se Ukrajinci nebudou muset přeškolovat, protože s nimi mají zkušenost.

Když se zamyslíme, které letouny by mohly splňovat tato kritéria (stíhací letoun, dostupný v EU, Ukrajina s ním má zkušenost), lze s přihlédnutím k tomu, které státy jsou v pomoci Ukrajině nejaktivnější, s velkou mírou pravděpodobnosti konstatovat, že půjde o polské letouny MiG-29.

Polské „devětadvacítky“

Polsko je jedním z mála států, které letitý stroj stále drží ve výzbroji. Přestože už před lety nakoupilo osmačtyřicet amerických letounů F-16, staré MiGy si stále nechává a chce je vyřadit za pár let, až mu začnou přicházet první objednané „stealth“ letouny F-35.

Poláci svou flotilu „devětadvacítek“ dokonce opakovaně rozšířili, jednou převzali za symbolické 1 euro MiGy z výzbroje Luftwaffe, která je zdědila od bývalého východoněmeckého letectva. Zároveň však provozují také deset letounů MiG-29, jejichž majitelem bylo původně letectvo české. Jak k tomu došlo?

Polský MiG-29 na litevské základně Šiauliai (31. 8. 2012)

MiG-29 byl labutí písní sovětských stíhaček na československých letištích. Původní objednávka ze Sovětského svazu činila 110 kusů, v průběhu roku 1989 však stačilo být dodáno 20 letadel, po nichž byly další objednávky se změnou politické situace logicky zrušeny. Po skončení studené války nastala doba razantních škrtů v obranných rozpočtech, s nimiž souviselo snižování počtů bojové techniky na obou stranách někdejší železné opony.

Československé letectvo mělo situaci o to horší, že se také muselo vyrovnat s blížícím se rozpadem společného státu, který přinesl dělení letecké techniky v poměru 2:1. Výjimku z dohod mezi českou a slovenskou stranou tvořily stroje MiG-23, které zůstaly všechny v Česku, zatímco nejvýkonnější MiG-29 byl rozdělen v poměru 1:1 a každá část bývalé federace si tak ponechala deset strojů.

Vysoké náklady na provoz flotily letounů MiG-23 v novém českém letectvu vedly v roce 1993 k rozhodnutí o vyřazení starších verzí BN a MF. O rok později je mimo službu následovalo také všech deset českých MiGů-29, které byly v rámci dodnes kritizovaného obchodu vyměněny za jedenáct polských transportních vrtulníků W-3A.

České MiGy-29

Slovensko si bývalé československé „devětadvacítky“ ponechalo dodnes, a ještě k nim přibralo další v rámci deblokace starých sovětských dluhů. Brzy však jejich provoz na Slovensku skončí a nahradí je americké F-16 (v této souvislosti je možné, že naši piloti budou muset dočasné strážit slovenský vzdušný prostor).

2 x MiG-29 a Su-22 československého letectva a F-16 nizozemského královského letectva, rok 1992

Pokud jsou však „těmi“ stíhacími letouny, které Josep Borrell slíbil Ukrajině, skutečně MiGy-29 polského letectva (a my si myslíme, že ano), budou s největší pravděpodobností Kyjev, Charkov, Oděsu nebo Mariupol ze vzduchu střežit také stroje, se kterými udivovali čeští letci v polovině 90. let na českých, ale i zahraničních leteckých airshow a jejichž převedení do Polska tehdy řada stíhacích pilotů oplakala.

Václav Vašek ve „svém“ MiGu-29.

Mezi nimi byl například slavný český pilot Václav Vašek („Double Wendy“). Ten se s nasazením ex-českých „devětadvacítek“ dostane do zvláštní situace, kdy jeho bývalý stroj bude bojovat proti žákům jeho velkého kamaráda, slavného sovětského pilota Anatolije Kvočura. Válka někdy přináší i takové příběhy.